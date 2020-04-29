الغاء تعديل قانون التقاعد، ما وراء الخبر



كتبت: زينب الشلالفه

نشر المحامي محمد هريني بتاريخ 27.04.2020 مقالة كشفت عن صدور قرار بقانون معدل لقانون التقاعد، وقرار بقانون معدل لقانون مكافات ورواتب اعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين. اثار القراران انتقادا وجدلا واسعين بين المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومن قبل مؤسسات حقوقية، مما دعا الرئيس محمود عباس الى الغاءهما. السؤال اذا كان الغاء القرارين كافيا، او اذا كان صدورهما قد وسع شرخ الثقة بين المواطن والسلطة. الم يذكر صدرو القرارين المواطن بقرارات سابقة مماثلة، الم يفتح بابا لانتقاد سياسة السلطة في مواجهة فيروس الكورونا. وهل نرد بمثل هذه القرارات على صفقة القرن.

القراران بقانون اتيا في ظل سير المساعي الاسرائيلية لضم الضفة على قدم وساق. فقد وقعت حكومة الاحتلال الجديدة بتاريخ 20.04.2020 اتفاقية تحالف بين الليكود وازرق ابيض وصفت بخطة طوارئ وحكومة وحدة وطنية. المادتان 28 و 29 من الاتفاقية شرحتا بالتفصيل العملية التشريعية لفرض السيادة، والقانون والقضاء والادارة الاسرائيلية على اجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقد كان هذا الاستثناء الوحيد اليتيم لسن تشريع في الاتفاقية التي نصت في المادة 3 ان الحكومة لن تصدر اي تشريعات، او تعيينات لوظائف عليا خلال الستة شهور الاولى باستثناء التشريعات المرتبطة بشكل مباشر بمواجهة فيروس الكورونا، وضم الضفة الغربية. واشارت الاتفاقية لصفقة القرن التي عرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال شباط المنصرم، وصرحت ان رئيس الوزراء ونائبه سيعملان بالتوافق التام مع الخطة بما فيها الخرائط الصادرة عن اللجنة الامريكية – الاسرائيلية المشتركة للضم، التي تشكلت منتصف شهر شباط من العام الجاري. وقد نصت الاتفاقية ان نتنياهو سيقدم طلبا لتطبيق مشروع قانون فرض السيادة خلال 1.07.2020. وتاكد الاتفاقية على انه بعد القراءة الاولية لطلب نتنياهو في الكنيست او اذا قررت الحكومة رعاية مشروع القانون بعد القراءة الاولى فانه "سيتم اصدار القانون في اسرع وقت ممكن، باسرع طريقة ممكنة، وبطريقة لا يمكن مقاطعتها او تعطيلها من لجنة مجلس النواب، والخارجية ورؤساء لجنة الدفاع".

وقد وافق جميع اعضاء الكنيست غير العرب على الضم، باستثناء 3 اعضاء من حزب ميرتز، مما يعني انه باستثناء العرب، فان 97.5% من اعضاء الكنيست مع الضم و2.5% فقط ضده. وقد حذر مسؤولون اوروبيون جانتس من تداعيات قرار الضم الا ان هذه التحذيرات لم تثني اسرائيل عن المضي قدما، مما يوضح جليا ان اللقاءات الفلسطينية -الاسرائيلية التي تلت اعلان صفقة القرن وجهودنا الدبلوماسية لم تاتي بنتيجة. وتشكل الاتفاقية فيما يتعلق بضم الضفة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث ان الاحتلال حسب القانون الدولي الانساني هو المسؤول الاساسي عن الاراضي المحتلة، ويجب عليه ادارتها بما يضمن مصلحة ورفاه السكان المحتلين، كما يتوجب عليه حمايتهم، وضمان حقوقهم، وتوفير احتياجاتهم الانسانية والتنموية، والحفاظ على ارضهم ومواردهم الطبيعية، وارثهم، وثقافهتم... "ويا احتلال، يا مدلعنا، يا مشخلعنا"... اه والله، هذا ما ينص عليه القانون الدولي الانساني، ولكن يبدو ان ما ينص عليه القانون الدولي لا يلقى اي اذان صاغية لدى حكومة الاحتلال.

في ظل هذه الظروف الحالكة وحالة الاحباط، نسمع بصدور قرارين بقانون لزيادة رواتب وامتيازات الوزراء ومن في حكمهم، في حين امتناع اسرائيل عن اصدار اي تشريعات خلال فترة الطوارئ باستثناء ضم الضفة، نصدر هذه التشريعات المثيرة للجدل. اللافت للنظر انه حيث تطرقت ردود فعل الشارع الى سوء التوقيت في ظل صفقة القرن، فان غالبية ردود الفعل تركزت حول الازمة المالية التي فاقمتها الكورونا، وسياسات السلطة عامة وعلاقتها بالمواطن.

القراران اعادا لذاكرة المواطنين ولمنصات التواصل الاجتماعي قرار الحكومة الفلسطينية السابقة التي قررت انهاء عهدها بقرار يمنح امتيازات للوزراء، وبقرار زيادة رواتب الوزراء ورئيس الوزراء بنسبة 67% الذي صدر عام 2017 واثار انتقادا وجدلا عام 2019 عند انتشار الخبر في الصحافة، وبوصف اضراب الاطباء للمطالبة بزيادة رواتبهم في ظل ازمة الكورونا بالااخلاقي، كما واثار جدلا واسعا حول خصم يومين عمل من راتب موظفين القطاع العام لدعم مواجهة ازمة الكورونا، ومطالبة المواطنين بالتضامن الاجتماعي، كما واثار جدلا حول صندوق وقفة عز بعد ارتفاع شعبية الحكومة خلال الاسابيع الاولى من مواجهة ازمة الكورنا.

هذا الجدل ليس جديدا ولا غريبا، حيث ان الحكومة شرعت منذ 2008 بتنفيذ سياسات نيوليبرالية تركزت على زيادة التحصيل والخصخصة ولهذه السياسة اشكاليات في الواقع الفلسطيني، حيث شعر المواطن بجهل المسؤول بواقعه، بدأت هذه السياسة بخطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية، والتي اتت في سلسلة من الخطط متوسطة المدى –اي مدة كل منها 3 سنوات- نشرتها السلطة منذ العام 2008 حتى اليوم، وهي تمثل خطة السلطة التنموية تحت شعار بناء الدولة، وقد ركزت الخطة على تنمية البنى التحتية وتحسين الخدمات، وادارة الاثنتين بطريقة ذات توجة تجاري ومستدامة ماليا. الخطة غيرت شكل علاقة السلطة بالموطن، اذا اخذنا قطاع المياه كمثال فان الخطة فرضت تدابير الزامية لتحصيل رسوم الخدمة من ضمنها عدادات الدفع المسبق، وتسعى الخطط للاسترداد الكامل لتكايف التزويد بالمياه في البلاد التي يعاني فيها 30.8% من السكان من البطالة، والدخل الشهري لـ41.1% من السكان تحت الخط الوطني للفقر، وبالنظر الى مساعدات وزراة التنمية الاجتماعية، نرى بحسب التقرير الاحصائي السنوي للوزارة لعام 2017، ان الوزارة تقدم مساعدات لـ35% من المواطنين القابعين تحت خط الفقر الوطني، وتبلغ قيمة المساعدات 83 – 200 شيكل للاسرة بالشهر، في حين ان خط الفقر الوطني 2470 لاسرة من 6 افراد شيكل بالشهر بحسب استطلاع استهلاك وانفاق الاسر الصادر على الاحصاء الفلسطيني لنفس العام.

في حزيران 2010 أصدرمجلس الوزراء القرار /13/51/03م.و/س.ف الذي شجع على تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، وقد طالب القرار باعتماد المعايير الواردة بالدراسة التي كانت تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية آنذاك والمعنونة بـ "إستراتيجية التحويلات النقدية" فيما يخص الحالات الاجتماعية المستفيدة. وقد صدرت الإستراتيجية المذكورة عن وزارة التنمية الاجتماعية في العام ذاته الذي صدر فيه القرار، ولكنها لم تذكر عدادات المياه مسبقة الدفع أو المياه إطلاقا، ولا زال نظام الحماية الاجتماعية للفقراء مفقودا حتى يومنا هذا، ولكن الجديد هو ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي للاعوام 2013 – 2032 وهو طرح المسؤولية النهائية على عاتق مزود الخدمة وذلك بتعريف "تسعيرة مناصرة للفقراء" بحيث يتم تغطية فاتورة الفقير من فاتورة الغني على مبدا "المياه تغطي المياه"، بحيث يحقق قطاع المياه الاكتفاء الذاتي والاسترداد الكامل للتكاليف. اتت ازمة الكورونا ولم يتم اتخاذ اي تدابير، حيث ان المواطن ما زال مطالبا بدفع فواتير المياه والخدمات الاساسية الاخرى مسبقا.

وحيث ان خطة بناء الدولة لم تحقق هدفها، الا ان تنفيذها ماض ومستمر بخلق واقع يضعف من ثقة المواطن بالمسؤول. ولمراجعة هدف الخطة نستذكر ما كتبه رئيس الوزراء سلام فياض عام 2011 في مقدمة خطة الاصلاح والتنمية المعنونة اقامة الدولة وبناء المستقبل، حيث كتب: "نشارف اليوم على اتمام استعداداتنا الوطنية لكي نشهد ولادة دولة فلسطين...لقد كانت رحلتنا طويلة وعسيرة، ولكن نهايتها باتت على مراى منا...يحتل الانفتاح على العالم اهمية قصوى في دولتنا الفلسطينية العتيدة على المديين المتوسط والبعيد... وفي هذا السياق سوف يشكل الميناء والمطارات الجديدة، والمطارات التي نعيد تاهيلها، وشبكات النقل والمواصلات التي تربط بين محافظاتنا، وتربطنا بجيراننا من دول المنطقة، المنافذ الحيوية التي تصلنا بالعالم الخارجي، مما سيسهم في تعزيز شعور ابناء شعبنا بالحرية التي سينعمون بها، ويشعرهم بانهم باتوا اعضاء في اسرة المجتمع الدولي، ويتيح لهم الفرص التي تمكنهم من الدخول في عالم التجارة الدولية".

يوضح تقرير صادر عن ائتلاف المؤسسات الدولية التنموية AIDA بعنوان "50 عام من الاحتلال"، ان الحديث عن اصلاح وتنمية تحت الاحتلام وهم، حيث يبين التقرير ان الاحتلال لم يؤثرعلى حالة الاقتصاد الفلسطيني فقط، بل على بنيته الهيكلية ايضا. حيث تستغل اسرائيل الموارد الطبيعية والعمالة الفلسطينية، وتصدر لنا سلعها وانتهاكاتها، وقد انتج هذا الحال تدني ضخم لمساهمة القطاعات المنتجة خاصة الزراعة والصناعة في التشغيل والناتج القومي الاجمالي، وخلق اقتصاد خدماتي صغير، وفقير، وحساس للمتغيرات الخارجية، حيث توظف السلطة المعتمدة شبه كليا على الدعم الخارجي واسرائيل والمستوطنات 30% - 45% من العاملين، مما خلق حالة من الـ de-development اي التنمية للخلف. الملخص ان الاقتصاد تحت الاحتلال هو اقتصاد:"على كف عفريت"، بالارقام، عام 2015 بلغت حصة الفلسطيني من الناتج القومي الاجمالي 2864 دولار امريكي، بينما بلغت حصة الاسرائيلي 35729 دولار امريكي، اي 12.5 ضعف حصة الفلسطيني.

بالرجوع لمثالنا المتعلق بقطاع المياه فان اسرائيل تستثمر 400 مليون شيكل بالسنة من ميزانية الدولة في البنية التحتية للمستوطنات غير القانونية وحدها، وقد خصصت 42 مليون شيكل سنويا من ميزانية الدولة لدعم اسعار المياه للاستهلاك المنزلي للمواطن الفقير بموجب قرار صدر عن الكنيست بنيسان 2012، وحيث انه من غير المعقول مطالبة السلطة باجراءات ممثاله، فان سياسات الاسترداد الكامل للتكاليف ايضا غير معقولة.

وقد انعكست هذه السياسة على لغة المسؤولين، واسهمت بزيادة اعتماد المواطن على اسرته الممتده، في قطاع المياه مثلا اسهمت بلجوء بعض المواطنين الى وجوة العشائر للتوسط لدى مقدمي خدمات المياه لتيسير ظروف الدفع، وحيث ان التكافل الاجتماعي قيمة اجتماعية عليا، الا ان اللجوء للعائلة بسبب غياب دعم الدولة يضر بسيادة القانون. ثم تاتي قوانيين تعطي امتيازات للوزراء مما يوحي للمواطن بان مكانه على هامش السياسة التنموية.

بالنهاية استذكر قصة نشرها الصحفي ايهاب الجريري عن اعتصام لامهات الاسرى في سجون الاحتلال، حضر فيه الرئيس ياسر عرفات لمسانده الامهات، فقامت احداهن بلومه، فما كان منه الا ان قبل يدها، "الختيار باس ايد الحجة"، والواقع ان السلطة الفلسطينية غير قادرة على انشاء مركز فحص للكورونا في القدس، وغير قادرة على ارسال شرطي واحد لفك اشتباك بثلثي مساحة الضفة الغربية، ولشهور مضت كانت غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، في ظل هذا الواقع تكون "الختيار باس ايد الحجة" السياسة والاداة الفاعلة لفرض سيادة القانون، الحوار الوطني الجامع والشفافية والديمقراطية خيارنا الوحيد في القارب الذي يغرف، والذي لا تعيق الكورونا ولا ما هو اغظم منها اسرائيل من الامعان في اغراقه.