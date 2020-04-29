اشتية: الرئيس وقع قرارين يلغيان القرارين السابقين رقم (4 و12)

وطن: قع الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، قرارين بقانون يلغيان القرارين السابقين بشأن تعديل قانون التقاعد العام، وتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في منشور له على "فيسبوك"، "تسلمت اليوم نسخا من القرارين بقانون، كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس على حكمته وتجاوبه مع التوصيات بإلغاء القرارين".

يذكر أن القراران بقانون رقم (4 و12) لسنة 2020، اللذان ألغاهما الرئيس، قد أثارا الكثير من الجدل، لعدم تماشيهما مع حالة التقشف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، ولأنهما يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، كما أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً.