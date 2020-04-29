انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.8% خلال الربع الأول

وطن: أعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية انكمش بنسبة 4.8% خلال الربع الأول على أساس سنوي.

وقال المكتب إن نسبة الانكماش جاءت أسوأ من التوقعات.

وكان الاقتصاد، خلال الأسابيع الأخيرة من شهر مارس الماضي بصورة خاصة، قد تضرر بسبب فيروس كورونا، حيث تم إغلاق مجالات عديدة من الاقتصاد للحد من تفشي الفيروس. وكان الاستهلاك الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وأشار المكتب إلى أنه ليس من الممكن حساب المدى الكامل للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا كميا في تقديرات إجمالي الناتج المحلي الحالي.

وكان الكونجرس قد مرر حزمة تحفيز بقيمة 3 تريليون دولار للمساعدة في الحد من تداعيات فيروس كورونا، كما خفض بنك الاحتياط الاتحادي معدلات الفائدة إلى قرب الصفر.

وقد بدأت بعض المجالات في استئناف نشاطها في أمريكا، ومن المتوقع أن يستأنف مزيد من الولايات عمل القطاعات المتوقفة في اقتصادياتها على مراحل خلال الأيام والأسابيع المقبلة.