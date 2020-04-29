بالفيديو | "ذباب إلكتروني سعودي" يطالب نتنياهو بإبادة الشعب الفلسطيني

وطن: "كل إناء بما فيه ينضح".. هذه المقولة تناسب ما ينضح هذه الأيام من مقاطع فيديو لنشطاء وصحفيين سعوديين مقربين من عائلة آل سعود، يسبون ويشتمون ويهاجمون الشعب الفلسطيني وقضيته.

لقد نضح "الإناء السعودي" بذباب إلكتروني، تجاوز كل الأخلاق والمبادئ وحتى العروبة والدين بمطالبته نتنياهو بإبادة الشعب الفلسطيني، صغيره قبل كبيره، وتنكره للحقوق التاريخية الفلسطينية ونفيه لوجود شعب وأرض وقضية فلسطين، واعتبارها "ارض اسرائيل".

ما ينشره "الذباب الإلكتروني السعودي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين حين وأخر من دعوات للتطبيع ومحاولة التقرب من الإسرائيليين عبر مهاجمة الشعب الفلسطيني وقضيته، لا يعبر إلا عن خنوع وانبطاح يمهد لصفاق تأمرية جديدة ضد القضية الفلسطينية يطبخها بن سلمان وغيره من حكام الخليج.

فقد هاجم صحفي سعودي يدعى "رواف السبعين" الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتنكر لحقوقه، وطالب رئيس وزراء الاحتلال بإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال السبعين في عدة مقاطع فيديو نشرها على موقع "فيسبوك"، "لم يبقى شي لم تعطيكم اياه السعودية حتى دولة اسست لكم، فعندما كان يطلب عرفات من الملك فهد تمويل الثوار، كان يقول وحدة بوحدة، حتى عندما طلب منه دولة فلسطينية قال له أبشر وساندتكم السعودية".

وزعم "هرب عرفات وما شافوه الا بعد 10 سنوات ، لانه لا يريد دولة فلسطينية، وكلكم لا تريدون دولة فلسطينية لان لا يوجد لكم دولة ولا قضية في الاساس ولا ارض، وهذه أرض اسرائيل في القرآن، وانتم شتات من رومان ومغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ولا يوجد لكم حق في فلسطين، فهي دولة اسرائيلية لبني اسرائيل".

وتابع: أقول للفلسطيني انت لست عربي ولا يوجد لك ارض ولا يوجد لك قضية ، فالارض ارض اسرائيل والقضية قضية اسرائيل، واسحاق شامير ورابين وشارون وغولدا مائير كانوا ابطال، أما نتنياهو جبان لانه لم يحاربكم .. يا نتنياهو احرق هذه العصابات والشتات وارح العالم وارح نفسك وارحنا منهم".

وقال السبعين: لماذا تفتحون لهم الحدود للهجرة ، اذا ذهبوا للأردن نفذوا ايلول الاسود ، وحين ذهبوا للكويت نهبوها عندما احتلها صدام .. الخسة والحقارة والنذالة لا يتركونها، فهي تربيتهم ودمهم وعرضهم ، فلماذا لا تريح العالم منهم يا نتنياهو ؟ ولماذا تكدس بالسلاح لديك اذا لم ترد التخلص منهم؟ يجب عليك ان تتخلص من الطفل قبل أمه وعلى الشايب قبل والده، وارحنا من هذه العالم التي أذتنا وشغلتنا بالليل والنهار بالسب والشتم وكأنه لا يوجد لديهم قضية غير السعودية".

وادعى "لا يوجد شي اسمه الاقصى ولكن يوجد شي اسمه القدس، بالمسجد الاقصى مساحته 29 كيلو متر مربع من الطائف، وحينها كان مسجدان الأقصى والأدنى ، بالمسجد الأقصى في القدس بني عام 72 هجري، يعني بعد وفاة محمد بـ60 عاما، فكيف يسري له محمد ؟".

وقال: الفلسطيني الذي يحرق صور ملوك السعودية، هل هذا عربي؟ والذي يهتف في المظاهرات "يا محمد يا بن سلمان يا خنزير بدنا نربطك على الجنزير" هل هذا عربي؟ والذي يدعو في المسجد "اللهم فك اسر الحرمين الشريفين" هل هو مسلم؟

وتابع: الله يلعنكم ويلعن نتنياهو الذي لم يخلصنا منكم لانكم شر في اي دولة تحطون فيها، الخيانة في دمكم وانا مستعد ان انام عند يهودي ولا انام عند فلسطيني ، ومستعد أن ادخل يهودي الى بيتي ولا ادخل فلسطيني اليه.

وقد سبق السبعين بمهاجمة الفلسطينيين كتاب ونشطاء سعوديين كثيرين، كان أخرهم كاتب يدعى عبد الحميد الغبين، والذي دعا للتطبيع مع "اسرائيل" وإدخالها ضمن دول الخليج. كما أنكر الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني معتبرة إياها "مجرد أوهام".. للاطلاع على المزيد ، اضغط هنا