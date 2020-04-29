صة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن فحص 20 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لحالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وظهرت جميع نتائجها سلبية (غير مصابة).

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الإصابات ما زال متوقفًا عند 17 حالة، تعافت منها 10، منهم 9 غادروا الحجر الصحي وبقيت حالة واحدة، مشيرةً إلى وجود 7 حالات مصابة يجري متابعتها من قبل الجهات المختصة في مستشفى العزل بمعبر رفح.

ولفتت إلى أنه منذ منتصف الشهر الماضي بلغ عدد العينات 4571، وإلى أن 1946 نزيلًا ما زالوا في 26 مركزًا للحجر الصحي يتلقون الرعاية الكاملة ولم تظهر أي أعراض عليهم.