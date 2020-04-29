غزة: ضبط ألعاب نارية ممنوعة وتحرير 30 محضر ضبط وإتلاف

وطن: ضبطت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، 81 قطعة من الألعاب النارية الممنوعة والتي تسبب الإزعاج للمواطنين.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها حذرت سابقًا أصحاب المحلات التجارية من بيع المفرقعات.

وبينت أن طواقم التفتيش التابعة لها أجرت جولات تفتيشية على محلات اللحوم والمخابز بأسواق قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها أجرت 15 جولة ميدانية تم خلالها زيارة 172 منشأة تجارية، وتم تحرير 15 محضر ضبط، و15 محضر إتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكدت أنها تعمل بشكل مكثف على مراقبة المحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

كما تقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب المولات والمحال التجارية والمخابز والمطاعم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإجراءات السلامة الصحية خلال عملية التسوق واستقبال الزبائن.

وشارك مفتشو حماية المستهلك في اجتماع مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، للإشراف على توزيع القسائم والطرود الغذائية للمواطنين، للتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء ومدي مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.