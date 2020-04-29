هيئة الأسرى: نقل الشاب محمد ريشة المصاب برصاص الاحتلال في "كفار سابا" أمس الى مستشفى مائير

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الشاب المعتقل محمد علاء ريشة (19 عاما) من طولكرم، والذي أصيب أمس جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الاحتلال في "كفار سابا" بزعم تنفيذ عملية طعن، قد نقل الى مشفى مائير الاسرائيلي.

ولفتت الهيئة الى أنه جاري العمل لزيارة المعتقل المصاب ريشة من قبل محامي الهيئة للاطلاع على وضعه الصحي ومتابعة القضية.

وبينت الهيئة، إلى أنه سيتم عقد جلسة تمديد توقيف غيابيه للمعتقل ريشة غدا الخميس في محكمة سالم الإسرئليلية.