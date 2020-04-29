مؤسسة فاتن وصندوق التشغيل يعلنان عن إنشاء برنامج إقراض طارئ

رام الله- وطن: وقعت مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية و الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال ، مذكرة تفاهم لانشاء برنامج اقراض طارئ تأسيسي، بقيمة أربعة ملايين دولار أميركي، لدعم وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تضررت بشكل مباشر وغير مباشر من انتشار وباء فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والفني لهذه المشاريع.

ووقع الاتفاقية عن صندوق التشغيل رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، وعن مؤسسة فاتن المدير العام أنور الجيوسي، وبحضور المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان ومدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي.

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع الذي جرى في مقر صندوق التشغيل بمدينة رام الله، قال الوزير أبو جيش إن هذا البرنامج هو واحد من سلسلة تدخلات وزارة العمل و الصندوق الفلسطيني للتشغيل بالشراكة مع مؤسسة فاتن لمواجهة تداعيات كورونا لمساعدة الاسر والفئات المتضررة.

واكد ان البرنامج سيقدم القروض الميسرة جداً للفئات والقطاعات التي تضررت بشكل مباشر وغير مباشر من جائحة كورونا.

وأشاد أبو جيش بدور وتعاون مؤسسة فاتن وتعاطيها مع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات كورونا واستجابتها للمشاركة في تأسيس البرنامج وكذلك بتبرعها لصندوق مساعدة العمال.

وعبر أبو جيش عن امله في ان تحذو مؤسسات القطاع الأهلي والخاص حذو مؤسسة فاتن التي شاركت في تأسيس برنامج الطوارئ الأول مع صندوق التشغيل معرباً عن امله في أن يتم تأسيس المزيد من البرامج مع مؤسسات أخرى لضمان زيادة فاعلية الجهود في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

من جانبه، أشاد الجيوسي بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط مؤسسة فاتن مع صندوق التشغيل منذ سنوات طويلة ، وقال أن البرنامج سيسهم ايضاً، في تحسين بيئة الأعمال في المشاريع الصغيرة المتضررة، بهدف المساهمة في فتح افاق عمل في مجالات مرتبطة بالمشاريع للفئات المستهدفة لتحسين أدائها ومواجهة الظروف الحالية، بالإضافة الى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من تداعيات كورونا والاحتلال الإسرائيلي.

كما وأكد تيسير الزبري ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاتن ، على ترسيخ المؤسسة لدورها التنموي والوقوف الى جانب الشرائح المتضررة من جائحة كورونا من منطلق واجبها ومسؤوليتها الاجتماعية .

من الجدير بالذكر ، أنه وعملاً بخطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة ، فإن مؤسسة فاتن تعمل بهذا النظام من خلال شبكة فروعها البالغة 38 فرعا ، حيث تستقبل المواطنين في كافة فروعها مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة من وسائل التعقيم والحماية ، كما يمكن للمواطنين تعبئة نموذج الطلب الالكتروني للحصول على القروض من خلال موقع المؤسسة الالكتروني ، حيث حرصت مؤسسة فاتن على استخدام التكنولوجيا ومجموعة من القنوات الالكترونية لضمان التواصل الفعال مع كافة مستفيديها على اختلاف شرائحهم.

علماً بأن مؤسسة فاتن تقود عمل قطاع الإقراض الفلسطيني وتوجيهه ليكون منتجاً وتنموياً ويترك الأثر المنشود والبصمة الواضحة في حياة المستفيدين والاقتصاد الفلسطيني عموماً.