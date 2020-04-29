موظفو مؤسسة فاتن يتبرعون بيوم عمل لصالح دعم صندوق العمال

وطن: من باب التخفيف على أبناء شعبنا خاصة من فئة العمال الفقراء وما تعيشه عائلاتهم من أوضاع معيشية صعبة في ظل جائحة كورونا، تبرع موظفو مؤسسة فاتن بأجرة يوم عمل لصالح دعم صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا والتابع لوزارة العمل .

وقال أنور الجيوسي، مدير عام مؤسسة فاتن ، إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة تيسير الزبري كان حريصاً منذ بداية ازمة كورونا على مساهمة المؤسسة وموظفيها في التخفيف من تداعياتها ، ومن هنا جاءت مبادرة التبرع بيوم عمل من الموظفين.

وأوضح ان مؤسسته ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية خصصت مساعدات مالية للمسؤولية الاجتماعية لمساعدة المواطنين الضعفاء مادياً واقتصادياً وبما يعود بالفائدة على العائلة الفلسطينية والحفاظ على استدامة عملها وخلق فرص عمل والمحافظة على امنها الغذائي ومحاربة الفقر.

وقدم الجيوسي لوزير العمل الدكتور نصري أبو جيش شيكا بنكيا بقيمة مئة ألف شيكل مقدما من مؤسسة فاتن وموظفيها لدعم ومساندة العمال المتضررين في حالة الطوارئ في الضفة وغزة.

واعتبر الوزير أبو جيش الشيك بالمبادرة التي تعكس أصالة ونخوة مؤسسة فاتن وموظفيها والتي تهدف الى مساعدة الفقراء وتلبية لقرار الحكومة القاضي بالتبرع لمساعدة المتضررين من كورونا، مؤكداً أن هذا المبلغ سيذهب لمستحقيه للعمال المتضررين من كافة القطاعات المتضررة في الضفة وغزة.