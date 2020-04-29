المفتي: تقديم الزكاة لصندوق "وقفة عز" جائز شرعا اذا كانت الفئات المستفيدة منها محصورة في مصارف الزكاة الثمانية

وطن: أكد المفتي العام للقدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، أن إخراج أموال الزكاة لصالح صندوق "وقفة عز" جائز شرعاً.

وقال المفتي رداً على سؤال حول جواز تقديم الشخص أموال زكاته لصندوق "وقفة عز"، إن "إخراج الزكاة للصناديق الخيرية، لا حرج في ذلك، اذا كانت الفئات المستفيدة منها محصورة في الفقراء والمساكين، أو من مصارف الزكاة الثمانية، عملا بقوله تعالى (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

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