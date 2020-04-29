حسين الشيخ: الرئيس سيعقد اجتماعين لمركزية فتح واللجنة التنفيذية خلال الاسبوع القادم

وطن: أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، صباح يوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس سيعقد اجتماعين هامين خلال الأسبوع المقبل لبحث التطورات السياسية.

وذكر الشيخ في منشور على حسابه في "توتير" أن الرئيس سيعقد اجتماعين هامين للجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأشار إلى أنه سيتم خلالهما بحث آخر التطورات السياسية ووضع استراتيجيات مواجهة حكومة الضم في "إسرائيل".