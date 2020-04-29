الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والاجواء باردة نسبيا

وطن: توقعت الارصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الاربعاء ، وأن تكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق ، وتظهر في السماء سحب متفرقة ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام ، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

ويوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء على حالها ، وتغطي السماء سحب مرتفعة ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام ، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.