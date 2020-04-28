"الأحزاب القومية واليسارية" تُطالب (MBC) بوقف عرض المسلسلات التطبيعيّة

وطن: جدد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تأكيده التزامه الراسخ بمقاومة أشكال التطبيع كافة، السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية.

وفي بيان له، اليوم الثلاثاء، طالب الائتلاف القائمين على محطة MBC بوقف عرض المسلسلين التطبيعيين: مخرج 7 وأم هارون، احترامًا منها لمشاعر شعوبنا العربية، وللأمانة التاريخية وللموضوعية المهنية.

كما دعا الائتلاف الشبكة الإعلامية السعودية إلى التراجع عن سياسة الحض على كراهية الأشقاء واحتضان أعدائهم وتشجيعهم على مزيد من التطاول على الثوابت الوطنية للأمة العربية، وعلى انتهاك مقدساتها الإسلامية والمسيحية في القدس وسائر الأماكن الفلسطينية.

وفي بيانه، أكّد الائتلاف أنّ "تسخير حكومات عربية (خليجية) لموارد مالية كبيرة، والسماح بتصوير أعمال فنية حافلة بجملة من الافتراءات والأكاذيب التاريخية، تقلب الحقائق المثبتة رأسًا على عقِب، وتحضّ على الكراهية تجاه شعب عربي شقيق (الفلسطيني) ومناضل من أجل حقوقه التاريخية، وتوظيف الفن وإحدى أهم وسائل الإعلام الجماهيري وأكثرها تأثيرًا (التلفزيون) لخلخلة الوعي الجمعي، وإشاعة أجواء من التعمية الثقافية، يشكل أحد الشواهد الدالّة على حسم أنظمة خليجية لخياراتها باتجاه الإمعان في التطبيع، والانسلاخ عن القضية المركزية التي تلتف حولها شعوبنا العربية، وإجبار شعوبها، على التساوق مع هذه الخيارات وتبنيها، بما يؤدي الى اضعاف وزعزعة التضامن العربي مع نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويخدم مخططات أعدائه في الاستفراد به وفرض شروط الاستسلام المذلة عليه".

وفي المقابل، أشاد البيان بموقف دولة الكويت الشقيقة التي أكدت على لسان وزير إعلامها، رفضها التطبيع بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني العنصري، ونفت أي صلة لها بمسلسل "أم هارون"، ورفضت الترخيص بعرضه، وجددت دعمها للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية العادلة في فلسطين، وكذلك توجّه الائتلاف بالتقدير لفضائية الميادين التي تعرض العمل الفني المتميز "حارس القدس" ولوكالة الإعلام السورية التي أنتجته، وكذلك للقنوات الفضائية المصرية التي تعرض مسلسل "النهاية".