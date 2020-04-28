الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

وطن: قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مطلوب فار من وجه العدالة صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون و250 ألف شيقل في منطقة الشعراوية شمال مدينة طولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات تلقاها مركز شرطة عتيل بشرطة طولكرم تتعلق بوجود الشخص المطلوب للقضاء بمنطقة الشعراوية وصادر بحقه أمر حبس، على الفور قامت قوة من مركز شرطة عتيل بوضع حاجز وتمكنت من القاء القبض عليه .

وأضافت بانه تم تسليم الشخص المقبوض عليه لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.