"مساواة" تطالب بإلغاء القرارين بقانون 4 و12 لسنة 2020

وطن: طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بإلغاء القرارين بقانون 4 و12 لسنة 2020، المتعلقان بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

وفيما يلي نص البيان الذي وطن نسخة عنه:

كالعادة وتحت جنح الظلام، بينما يقبع الناس في بيوتهم لضمان حياتهم في مواجهة الوباء، ودون أدنى مشاركة مجتمعية، ودون أدنى التزام بأحكام القانون الأساسي، ودون تنسيب من أية جهة، يصدر القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 و تعديلاته بتاريخ 27/2/2020 و نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 19/3/2020 على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، والقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته الذي صدر بتاريخ 16/4/2020 ونُشر في الوقائع بتاريخ 20/4/2020 على أن يُعمل به من تاريخ نشره.

بعد الوقوف على القرارين بقانون المذكورين ومع تمسكنا بمعارضتنا لسياسة ونهج إصدار القرارات بقوانين لعدم دستوريتها ولما تمثله من اغتصاب لصلاحيات المجلس التشريعي و سلطاته بصفته سلطة التشريع والرقابة، نجد بأنها يمثلان انتهاكاً فظاً لأحكام القانون الأساسي والمبادئ الدستورية ويلحقان ضرراً جسيماً بالخزينة العامة ويعمّقان الأزمة الاقتصادية، وينطويان على انتهاك مبدأ المساواة. كما ينذران بكوارث تلحق بالسلم الأهلي، فهما يزيدان الأغنياء غنىً دون سند أو استحقاق أو مبرر، ويزيدان عامة الشعب وبخاصة الموظفين العموميين فقراً، ويعرضان الخزينة العامة و صندوق التقاعد العام للعجز إن لم نقل الإفلاس.

نلاحظ في القرارين بقانون أنه بدلاً من أن تتم معالجة التشريعات المخالفة للقانون الأساسي و بديهيات الحقوق التقاعدية والمنطوية على تمييز غير مبرر بين الوزراء و المحافظين وأعضاء المجلس التشريعي وبين سائر الموظفين/ات العموميين وفقاً لما ورد في القانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بحيث يفرض عليهم واجب المساهمة بدفع الاشتراكات المستحقة للانضمام لصندوق التقاعد العام، نجد بأن القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 شمل الآتي:

1- أضاف شريحة كبرى من كبار الموظفين العموميين إلى أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين الذين منحو امتيازاً غير قانوني تمثل بتخصيص رواتب تقاعدي لهم دون أدنى مساهمة أو اشتراك منهم في صندوق التقاعد، ومنح هذه الشريحة -التي لا يُعرف عددها الحقيقي على وجه البيان والتحديد- ممن حصلوا على وظيفة بدرجة وزير إضافة إلى الراتب التقاعدي دون مساهمة، الحق باسترداد اشتراكاتهم في صندوق التقاعد منذ توليهم وظيفتهم العامة، وفقا لما أفصحت عنه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020.

2- أجازت المادة الرابعة منه لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين الجمع بين مستحقاتهم التقاعدية من الخزينة العامة وأية مستحقات تقاعدية أخرى ترتبت أو ستترتب لهم من اي مصدر غير حكومي آخر.

3- أضافت الفقرة الثانية من ذات المادة احتساب مدة الأسر على خلفية قانونية أو التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير أو فصائلها لمن شغل رئاسة أو عضوية مجلس الوزراء أو عمل محافظ لدى احتساب راتبه التقاعدي بواقع 2٪ عن كل سنة من تلك المدة لمن لم يخضع لقانون تقاعدي سابق.

4- أشار القرار بقانون المذكور فوق هذا و ذاك إلى عدم المساس بالمراكز القانونية المستحقة للمستفيدين منه من السابق، كما تضمن نصاً يشير إلى نفاذه من تاريخ صدوره 27/2/2020، وأتاح القرار بقانون هذا زيادة في رواتب المستفيدين منه بنتيجه استردادهم لاشتراكاتهم في صندوق التقاعد التي دفعت من قبلهم قبل حصولهم على درجة وزير، إلى جانب إعفاءهم من أية اشتراكات ومنحهم رواتب تقاعدية.

أما القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 و النافذ بتاريخ 20/4/2020 تضمنت الفقرة الثانية من مادته السابعة تمديد عمل المعيّن بدرجة وزير حتى بلوغهم سن الخامسة و الستين بتمييز واضح بينهم وبين سائر موظفي الدولة والذي يشكل تعديلاً لقانون الخدمة المدنية الذي تنتهي خدمة الموظف العام بموجبه عند بلوغه سن الستين. كما ويُلاحظ أن فلسفتهما ساوت بين كبار المسؤولين وفي ذات الوقت أهدرت مبدأ المساواة بينهم وبين سائر الموظفين/ات العموميين.

يلاحظ بأن ديباجة القرارين بقانون جاءت خلواً من بيان للسند القانوني المدّعى وروده في القانون الأساسي. كما جاءت خلواً من بيان الجهة التي نسبت إصداره ما يعني بأنهما صدرا في غيبة من الحكومة، لكن برضائها المعبّر عنه بصمتها الذي يعكس ترحيبها بصدورهما وتقاعسها وتنازلها عن صلاحياتها. لكن من المؤكّد ان القرارين بقانون المذورين صدرا في غيبة من القانون.

اننا نرى في هذين القرارين بقانون إهدارا للمال العام وتعريضاً للخزينة العامة و صندوق التقاعد للعجز والانهيار، ما يُنبئ بتعميق للأزمة الاقتصادية، و تعريض حياة واستقرار الموظفين العموميين وأسرهم و أمنهم الاقتصادي والاجتماعي لمزيد من المخاطر. إن انعدام الأمن من شأنه أن يعصف بالسِّلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

الغريب أن القرارين بقانون المذكورين يُكشف النقاب عنهما بصمت من الحكومة التي لجأت إلى فرض خصومات جماعية بحق الموظفين العموميين ممن ليسوا من دائرة الوزراء ومن في حكمهم تمثلت بحسم إجباريّ* لأجرة يومي عمل بمسمى التبرع بدعوى الحاجة لتحمل أعباء الأزمة من سائر المواطنين/ات، الذين كانوا يأملون أن تبادر الحكومة إلى زيادة رواتب وتخصيص مكافآت للأطباء والممرضين/ ات الذين يقدمون حياتهم و حياة أسرهم دفاع عن حياة وسلامة مجتمعهم في مواجهة الوباء.

أن ادعاء ات الحكومة لتبرير الحسم الإجباري من الراتب دون سند من قانون فنّدها إصدار القرارين بقانون المذكورين والذين جاءا ليعبران عن إرادة مفادها أن المواطنين/ات و الموظفين/ات العموميين تقع على عاتقهم حماية الوطن وكبار موظفيه، و أن لكبار موظفيه التمتع بسائر خيرات الوطن وكدح وعرق المواطنين/ات والموظفين/ات العموميين.

إننا نرى ضرورة إعلاء الصوت لإلغاء هذين القرارين بقانون، وإلغاء توصية الحكومة بحسم أجر يومين من رواتب الموظفين/ات العموميين، لأن القبول بهما والصمت عليهما تقويض لحقوق الناس وأمنهم وعبث بالسِّلم الأهلي.