د. محمد الشريف يكتب لوطن: 40 شائعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات عن "كوفيد-19"

الشائعة 1: الغرغرة بالخل تقي من الإصابة بالفيروس.

الحقيقة: لا يوجد أي دليل علمي على ذلك، وقد تساعد الغرغرة على الشفاء من نزلات البرد الموسمية.

الشائعة 2: البعوض ينقل كورونا.

الحقيقة: لا يمكن أن ينتقل فيروس الكورونا المستجد عن طريق لدغات البعوض والحشرات.

الشائعة 3: المتوفي بكورونا ينقل العدوى.

الحقيقة: المتوفي بالفيروس لا ينقل العدوى، كما يتم غسل الموتى لمنع انتقال العدوى.

‏‎الشائعة 4: يساعد غسل الأنف بمحلول ملحي على منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

‏‎الحقيقة: لا يوجد أي دليل على أنه يمكن منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد عبر غسل الأنف بمحلول ملحي. هناك أدلة على أن غسل الأنف بمحلول ملحي طبيعي يساعد الأشخاص على التعافي من نزلات البرد بسرعة. ومع ذلك، لا يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

‏‎الشائعة 5: تم اكتشاف دواء جديد للفيروس.

الحقيقة: لا يوجد إلى تاريخ نشر هذا المقال أي دواء للفيروس، ومنذ بدأ انتشار الفيروس يقوم العلماء على تجربة عدد من الأدوية القديمة التي كانت مستخدمة لأمراض وفيروسات سابقة مثل أدوية الملاريا والجرب والإيبولا والزكام وغيرها، ولكن التجربة الإكلينيكية لم تثبت فعالية أي دواء 100%.

الشائعة 6: ‎ تم اكتشاف لقاح أو مصل يقي من الفيروس الجديد.

الحقيقة: ‎لا. هناك أكثر من 40 شركة تتسابق على إنتاج لقاح ضد فيروس الكورونا المستجد ولكن للأسف وبعضها بدأ بالتجارب الإكلينيكية في مراحل متقدمة، ولكن إلى تاريخه لم يعلن عن أي لقاح رسمياً. علماً بأن انتاج أي لقاح قد يحتاج إلى أشهر أو حتى سنوات من التجارب العملية والمخبرية والإكلينيكية.

الشائعة 7: ‎يمكن قتل فيروس كورونا الجديد عبر مصباح التطهير بالأشعة فوق البنفسجية.

الحقيقة: لا ينبغي استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتطهير اليدين أو أجزاء الجلد الأخرى لأنها قد تضر الجلد.

الشائعة 8: يمكن قتل فيروس كورونا الجديد عبر مجفف الأيدي.

الحقيقة: ‎مجفف الأيدي لا يقتل فيروس كورونا الجديد بشكل فعال.

الشائعة 9: ‎شرب اليانسون والليمون والزنجبيل يقتل الفيروس.

الحقيقة: لا يمكن منع الإصابة فيروس كورونا الجديد عبر شرب الأعشاب ولا يوجد أي دليل علمي أنه قد يشفي، من المؤكد أن شرب الأعشاب يقوي جهاز المناعة ولكن هذا لا ينفي العرضة للإصابة. ‏‎في الواقع، إن الافراط في تناول مثل هذه الأعشاب والمستحضرات قد يؤدي إلى مشاكل في أجهزة واعضاء الجسد مثل الكلى والقلب.

الشائعة 10: ‎ تسليط السيشوار أو مجفف الشعر على الأنف يقتل الفيروس.

الحقيقة: ‎ لا يوجد أي اثبات علمي لذلك، وللأسف قد تؤدي هذه العملية إلى حروق داخلية وقتل للخلايا.

الشائعة 11: ‎يمكن منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد عبر شرب الكحول.

الحقيقة: ‎شرب الكحول لا يحمي الجسم من فيروس كورونا الجديد، بل قد يسبب ضررا. قد يؤدي الشرب الكحول بشكل متكرر أو مفرط إلى تفاقم المشاكل الصحية.

الشائعة 12: ‎حبس أنفاسك لمدة 10 ثوان أو أكثر منها بدون السعال أو التعب أو الأعراض الأخرى يثبت أن الشخص غير مصاب بفيروس كورونا الجديد أو أمراض رئوية أخرى.

الحقيقة: ‎يعتبر السعال والتعب والحمى الأعراض الأكثر شيوعا للمصابين بفيروس كورونا الجديد، حتى يصاب البعض بالالتهاب الرئوي بعد الإصابة بفيروس كورونا الجديد. الكشف في مختبر متخصص هو أفضل طريقة لتأكيد ما إذا كان الإنسان مصابا بفيروس كورونا الجديد. لا يمكن استخدام هذا النوع من اختبار التنفس لتحديد ما إذا كان مصابا بفيروس كورونا الجديد وقد تكون النتيجة خطيرة.

الشائعة 13: بعد الإصابة بفيروس كورونا الجديد، لا يمكن علاجه وسيحمل المصاب الفيروس مدى الحياة.

الحقيقة: يمكن لمعظم المرضى الشفاء التام وإزالة الفيروس من أجسامهم بمرور الوقت. إذا كنت مريضا ولديك سعال أو حمى أو صعوبة في التنفس، يجب طلب العلاج الطبي في أقرب وقت ممكن. يتعافى معظم المرضى بعد العلاج الطبي.

الشائعة 14: يمكن نشر فيروس كورونا الجديد عبر شبكة الجيل الخامس

الحقيقة: ‎لا يمكن انتشار فيروس كورونا الجديد عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المحمول. أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد هو فيروس تنفسي ينتقل بشكل رئيسي من خلال قطرات الجهاز التنفسي أو اللعاب أو المخاط وما إلى ذلك عندما يسعل المصابون بالفيروس. ‏‎نظرا لأن الأشخاص قد يلامسون الأشياء الملوثة بأيديهم ثم يلمسون عيونهم أو أفواههم، فإن غسل اليدين بالصابون الذي يحتوي على الكحول أو الماء النظيف يمكن أن يساعد في منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد. هناك بعض النظريات الغير مؤكدة علمياً تقول بأن سبب تحور أو طفرة الفيروس هو شبكة الجيل الخامس.

الشائعة 15: توجد حاليا أدوية مضادة للوقاية والعلاج من الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

الحقيقة: حتى الآن، لا توجد أدوية متخصصة للوقاية من فيروس كورونا الجديدة وعلاجها. يجب أن يتلقى المرضى الرعاية المناسبة لتخفيف أعراضهم، بينما تتلقى الحالات الحرجة العلاج الداعم. تسعى منظمة الصحة العالمية مع شركاءها إلى تسريع أعمال البحث والتطوير للعلاجات المحددة التي لا تزال قيد الدراسة وسيتم اختبارها من خلال التجارب السريرية.

الشائعة 16: يمكن وقاية وعلاج الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد باستخدام المضادات الحيوية.

الحقيقة: المضادات الحيوية غير فعالة ضد الفيروسات، بل هي فعالة ضد البكتيريا، لذلك لا ينبغي استخدام المضادات الحيوية كطريقة وقائية أو علاجية ضد فيروس كورونا الجديد. توجد إمكانية أن يقدم المستشفى العلاج بالمضادات الحيوية لأنهم قد يكون مصابين بالبكتيريا في نفس الوقت.

الشائعة 16: يمكن منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد عبر تناول الثوم

الحقيقة: على الرغم من أنّ الثوم طعام صحي وقد يساعد في مواجهة الميكروبات وله خصائص مضادة للبكتيريا وليس الفيروسات، لا يوجد دليل علمي على أنّ تناول الثوم قد يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الشائعة 18: المدخن لا يصيبه الفيروس.

الحقيقة: بل بالعكس التدخين يزيد من فرصة الإصابة بكورونا ونقل العدوى كذلك.

الشائعة 19: فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء.

الحقيقة: الفيروس ينتقل عبر رذاذ المصاب من خلال العطس أو السعال.

الشائعة 20: كورونا لا تصيب فئة الشباب.

الحقيقة: اثبت الفيروس إصابة جميع الفئات العمرية، وللأسف بسبب استهتار بعض الشباب زادت نسبة الإصابات في فئة الشباب في الآونة الأخيرة.

الشائعة 21: ‎يمكن منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد عبر الاستحمام بماء ساخن.

الحقيقة: لا يمكن منع الإصابة فيروس كورونا الجديد عبر الاستحمام بماء ساخن، لأن حرارة جسم الإنسان تبقى ثابتة عند الاستحمام، وتتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية، بغض النظر عن سخونة المياه ومهما كان درجة الماء. ‏‎في الواقع، الاستحمام بماء عالي الدرجة مضر وقد يسبب حروقا للجسم.

الشائعة 22: ‎يمكن منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد عبر التشمس أو في البيئة ذات درجات حرارة أعلى من 25 درجة.

الحقيقة: ‎بغض النظر عن مقدار أشعة الشمس أو الطقس الحار، قد يصاب الناس بفيروس كورونا الجديد. تم الإبلاغ عن حالات في البلدان ذات الطقس الحار.

الشائعة 23: يمكن منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد عبر لقاح الالتهاب الرئوي.

الحقيقة: بالمقارنة مع الفيروسات في السابق، يعتبر فيروس كورونا الجديد الذي يتطلب لقاحا خاصا باعتباره فيروسا جديدا ومختلفا. ومع الدعم من منظمة الصحة العالمية، يعمل الباحثون لتطوير لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا الجديد. رغم أن لقاحات المكورات الرئوية وما إلى ذلك لا يمكن منع كوفيد-19، ولكن نقترح الجمهور على تطعيمها لحماية الصحة.

الشائعة 24: ‎يمكن قتل فيروس كورونا الجديد عبر رش الكحول الطبي أو الكلور على الجسم.

الحقيقة: ‎ لا يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس «كورونا» الجديد، وعلى العكس قد يكون ضارا ومؤذا بالأغشية المخاطية للعيون والفم وأجزاء الجسم الأخرى. رغم أن الكحول الطبي والكلور مفيد في التعقيم وخاصة للأسطح، إلا أن هناك الكثير من الأمور التي يجب الانتباه إليها عند استخدامه حتى لا يؤدى إلى حدوث أضرار صحية خطيرة.

الشائعة 25: هذا الفيروس مصنع مخبرياً.

الحقيقة: كل الدراسات العلمية والمخبرية للشيفرة الوراثية للفيروس أكددت أنه تطور طبيعي وغير مصنع مخبريا.

الشائعة 26: الفيروس سينتهي بحلول الصيف وذلك لارتفاع درجات الحرارة.

الحقيقة: من المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة تقلل من فعالية ونشاط الفيروسات، ولكن هذا لا يعني أن الصيف وارتفاع درجات الحرارة تقتل الفيروس، حيث رأينا انتشار الفيروس في دول في جنوب الكرة الأرضية مثل أستراليا وجنوب أفريقيا والتي مرت بفصل الصيف.

الشائعة 27: ينتقل هذا الفيروس من الحيوانات المنزلية مثل القطط للإنسان.

الحقيقة: العكس هو الصحيح، فقد تم إثبات عدد بسيط جدا (3 حالات قطط في هونج كونج، وحالة نمر في نيويورك) تم نقل العدوى من الإنسان إلى الحيوان وليس العكس. ولكن يجب الحذر في حال أن هذه الحيوانات تخرج من المنزل (مثل الكلاب) يجب تنظيفها، وخاصة الأرجل، عند العودة للمنزل.

الشائعة 28: براز الأطفال ينقل العدوى.

الحقيقة: فعلاً وجد أثر للفيروس في براز بعض الأطفال المصابين، ولكن يجب أن نتذكر أن العدوى تتم إذا دخل هذا الفيروس للجهاز التنفسي عبر الأنف أو الفم أو العين، وعليه بعد الانتهاء من التعامل مع براز الأطفال يجب دائماً غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

الشائعة 29: الفيروس لا يتغير.

الحقيقة: جميع الفيروسات تحب التغيرات الجينية وذلك بعمل طفرات وراثية، وهذا قد يغير من بعض خصائصها وسرعة انتشارها. هناك دراسات تأكد أن هناك أكثر من 146 طفرة حصلت على هذا الفيروس.

الشائعة 30: الابتعاد عن المثلجات والأطعمة الباردة يساعد في تجنب كورونا

الحقيقة: لا يوجد أي دراسة علمية تؤكد هذا المقولة، بل على العكس بعض الدراسات تبين أن المواد الباردة والمثلجة قد تزيد من قدرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض.

الشائعة 31: ثاني أكسيد الكلور "الدواء المعجزة" يساعد على "التخلص" من فيروس كورونا.

الحقيقة: لا يوجد أي إثبات علمي لذلك، وقد حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وعدد من وزارات الصحة العالمية، من مخاطر شرب ثاني أكسيد الكلور على الصحة. هذه أنه لا يوجد أي بحث يثبت أن هذه المنتجات آمنة أو فعالة لعلاج أي مرض. علماً أنّ شرب منتجات ثاني أكسيد الكلور يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال وأعراض الجفاف الشديد.

الشائعة 32: شرب الماء الساخن يقتل الفيروس.

الحقيقة: أنّ شرب السوائل الساخنة لن يغيّر درجة حرارة الجسم الفعلية، التي تظلّ مستقرة ما لم تكن مريضا وتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

الشائعة 33: معقم اليدين المحضر منزلياً يغني عن غسل اليدين.

الحقيقة: الفيروس يموت من معقم اليدين الذي تكون نسبة الكحول به أكثر من 65%، وعليه لا يمكن التأكد في كثير من الأحيان من نسبة الكحول في تلك المعقمات المحضرة منزلياً. وهنا يجب التأكيد أنه يجب عدم الاعتماد على معقم اليدين بشكل عام، بل أن الحل الأنسب هو غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

الشائعة 34: إن جزيئات الفضة تقضي على فيروس «كورونا» في 12 ساعة.

الحقيقة: لا يوجد نصيحة واضحة من أي مصدر علمي حول استخدام الفضة في محاربة فيروس «كورونا»، والأهم من ذلك أن جزيئات الفضة لها آثار جانبية خطيرة على الصحة، مثل تليف الكلى ونوبات الصرع، وقد تحوّل لون البشرة للون الأزرق لأن الفضة ليست معدناً له وظيفة في جسم الإنسان، عكس الزنك أو الحديد.

الشائعة 35: كل حالات العدوى بكوفيد- 19 خطيرة جدا ومميتة.

الحقيقة: أكثر من 80 في المئة من الحالات تصاحبها أعراض خفيفة ثم تتماثل للشفاء، و10 إلى 15 في المئة فقط من الحالات يمكن أن يحدث لها بعض المضاعفات التي قد تؤدي إلى مشاكل حادة وفشل في الجهاز التنفسي، وفشل كلوي، وفشل في وظائف بعض الأعضاء، وما بين 2 إلى 5 في المئة من الحالات يمكن أن تنتهي بالوفاة.

الشائعة 36: مسح الأسطح الملوثة بالفيروس بالماء فقط أو بالمناديل المبللة كاف لقتل الفيروس

الحقيقة: يجب تنظيف الأسطح بالماء والصابون او الماء المخلوط بالكلور بنسبة 1 إلى 100 أو الكحول. علماً بأن سوائل ومساحيق التنظيف العادية فعالة بقدر الماء بالكلور في منع العدوى بالفيروس.

الشائعة 37: الإفراط في أكل المخلل يقوي جهاز المناعة ويقي من الأمراض.

الحقيقة: صحيح أن المخللات المصنوعة في المنزل تقوي الجهاز المناعي قليلا بفضل ما تحتويه من بروبيوتيك (معززات حيوية)، إلا أن الإسراف في تناولها يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الملح مما يسبب خللًا في توازن السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم.

الشائعة 38: شوربة لحمة الرأس والكوارع شرط أساسي لجهاز المناعة.

الحقيقة: صحيح أن الجهاز المناعي مهم جدا للوقاية من الفيروسات. لكن لم يثبت أن أي طعام بعينه يقوي الجهاز المناعي على وجه الخصوص. المهم هو التغذية الصحية المتوازنة. علماً بأنه هناك ثلاث طرق أثبتت الأبحاث العلمية أنها تقوي الجهاز المناعي ألا وهي التغذية المتوازنة والنوم الكافي والتمارين الرياضية.

الشائعة 39: يمكن استخدام الكولونيا الخالية من الكحول لتطهير اليدين.

الحقيقة: سائل مُطهر أو معقم اليدين لابد أن يحتوي على نسبة لا تقل عن 65 في المئة من الكحول. وفي حال عدم تواجد مُطهر مناسب لليدين يمكن استخدام الكولونيا التي تحتوي على نسبة كحول 80 إلى 90 في تطهير اليدين، ولكن أفضل الطرق هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

الشائعة 40: لبس القفازات يحميني من الفيروس.

الحقيقة: الفيروس لا ينتقل عبر الجلد ولا يمكنه الدخول للجسد من خلال اليدين، المشكلة هي لمس الأسطح الملوثة ومن ثم لمس الوجه (نقل الفيروس من الأسطح للجهاز التنفسي من خلال اليدين)، وعليه لبس القفازات لا يغير من هذه العادة انما قد يزيدها للشعور بالأمان. علماً بأن الفيروس يبقى عل اليدين (الجلد) مدة لا تزيد عن 15 دقيقة وإنما يبقى على القفازات لمدة قد تزيد عن نصف يوم.