شاهين: قرار منح كبار المسؤولين امتيازات مالية اضافية أمر مستهجن ونطالب بإلغائها واستبدالها بقرارات لمعالجة الفقر والبطالة

وطن: أعرب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، عن استهجانه من قرار بقانون يمنح كبار المسؤولين في السلطة الوطنية مكافآت وامتيازات مالية إضافية، وخاصة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني قبل وأثناء انتشار وباء "كورونا" الراهن وتداعياته.

وطالب شاهين في حديث صحفي لـوطن، اليوم الثلاثاء، القيادة الفلسطينية بإلغاء القرارين بقانون رقم 4 لسنة 2020 الخاص بمكافآت النواب والوزراء وعدد من كبار المسؤولين، وكذلك قرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد وتعديلاته، واستبدالهما بقرارات ملزمة للحكومة لمعالجة جادة لقضايا الفقر والبطالة وصرف معونات مالية مناسبة للعمال وبكل من تقطعت بهم سبل العيش جراء تداعيات وباء "كورونا"، إلى جانب تسديد رسوم طلبة الجامعات الغير مقتدرين.

وفي ختام تصريحه، أكد شاهين على رفض حزب الشعب الفلسطيني لكل السياسات والإجراءات الحكومية وغير الحكومية التي من شأنها إضافة أعباء جديد على الفئات الشعبية تحت أية ذريعة كانت، وفي مقدمتها الأسر الفقيرة والعمال وأصحاب الدخل المحدود، وكذلك رفض المساس بأي من حقوقهم.