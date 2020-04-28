تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا وجميعها في محافظة القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة القدس المحتلة، منها حالة في بيرنبالا، وحالتين في حي رأس خميس بمخيم شعفاط، وحالتين في سلوان، وحالة واحدة في البلدة القديمة بالقدس.

وأضافت في الايجاز الصحفي اليومي الذي عقد في مجلس الوزراء، مساء اليوم، أن مجموع الاصابات في فلسطين بلغ 501 مصابا، وعدد الحالات النشطة 402 حالة بينها 6 حالات في المحافظات الجنوبية، و255 حالة في محافظة القدس بينها 132 حالة داخل جدار الضم والتوسع العنصري، كما تم عمل 30500 فحص منذ بدء الجائحة.

وبينت أنه تم افتتاح مؤتمر في محافظة الخليل لفحص كورونا ليرتفع عدد المختبرات إلى 6 مختبرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبهذا يكون بمقدور وزارة الصحة عمل 5000 فحص يوميا.

وأضافت أنه وفقا لمعلومات وزارة الخارجية فإن عدد إصابات أهلنا في الشتات 1021 حالة بينهم 60 حالة وفاة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه فيما يتعلق بموضوع القرار بقانون المعدل بخصوص زيادرة رواتب الوزراء والتقاعد، فإن رئيس الوزراء يتواصل مع الرئيس من أجل بحث الموضوع.

وفيما يتعلق بتبرعات الموظفين لصالح صندوق "وقفة عز"، قال ملحم إن التبرع اختياري وليس إجباري للموظفين الراغبين في التبرع، ولمن لا يرغب لن يفرض عليه التبرع".