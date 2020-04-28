صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وإنهاء الحجر الطبي لـ58 مواطنا

وطن: أعلن د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد ان أتم المختبر المركزي فحص 124 عينة مخبرية منذ أمس وحتى اللحظة وجميع نتائجها سلبية.

وقال القدرة خلال الإيجاز الصحفي: ان وزارة الصحة تتابع صحياً 1931 مستضاف داخل 23 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة مطمئنة منهم 118 حالات مرضية متعددة ويقوم على خدمتهم 380 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة.

وأشار القدرة، الى ان الوزارة أنهت الحجر الطبي ل 58 مواطن بعد مرور ثلاثة أسابيع داخل الحجر.

وأوضح، ان وزارة الصحة تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالاحوط.