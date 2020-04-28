حماس: استعداد خارجية أمريكا الاعتراف بمخطط الضم وقاحة سياسية مرفوضة

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء يوم الثلاثاء أن استعداد الخارجية الأمريكية للاعتراف بمخطط الضم وقاحة سياسية يرفضها شعبنا، مبينةً أن ذلك لن يضفي أي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: إن "تأكيد (رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في حكومة الائتلاف الصهيوني على ضم أراضي الضفة الغربية لدولة الكيان الصهيوني هو بمثابة قبر لما يسمى بمسار التسوية الفاشل".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مثل هذه المخططات التدميرية على قضيتنا الفلسطينية.

واعتبر القانوع أن استعداد الخارجية الأمريكية للاعتراف بمخطط الضم "وقاحة سياسية" يرفضها شعبنا، مبيناً أن ذلك لن يضفي أي شرعية على الاحتلال.

وشدد على أن خيارات الشعب الفلسطيني ستبقى مفتوحة للدفاع عن حقوقه وإسقاط مشاريع تهويد أرضه ومقدساته.