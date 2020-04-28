قرارات بقانون في أشد الأيام عسراً على فلسطين وشعبها!

كتبت: د. سناء طوطح

"لقد انتهيت انا وشعبي إلى اتفاق يرضينا جميعا، يقولون ما يشتهون، وأفعل ما أشتهي " فريدريك الأكبر

نشر مؤخراً في عدد الوقائع الفلسطينية 165، قرارات بقانون منها القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافات ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

قراران تم اصدارهم من رئيس فلسطين تم بموجبهما منح كل من هو بدرجة وزير ويشغل رئاسة مؤسسة عامة ومن في حكمهم امتيازات الوزراء في الحقوق التقاعدية، وبالتالي الزام الحكومة باعادة ما دفعوه من اشتراكات للتقاعد بأثر رجعي (انظروا قرار بقانون رقم 4 لسنة 2020)، ليس ذلك فحسب بل وتمديد فترة خدمتهم إلى 65 بدلاً من 60 (انظروا قرار بقانون رقم 12 لسنة 2020)، أيها الشعب الفلسطيني هل تعلمون ما معنى ذلك!!! قراران يمنحان كبار موظفي الدولة امتيازات مالية وغير مالية.

زيادة رواتب واعادة أموال وكل ذلك من خزينة الدولة، وكل هذا حدث في أشد الأيام عسراً على فلسطين وشعبها، أنا في الحقيقة استغرب فعلاً من تصرفات السلطة الفلسطينية، الدول كاملة السيادة تخجل من أن تمارس الفساد بهذه الطريقة العلنية المضحكة حتى، رئيس وزراء فلسطين طلّ علينا مراراً وتكراراً في مؤتمرات صحفية حول وباء الكورونا وقال أكثر من مرة أن السلطة تمر بضائقة مالية، السلطة أكبر المتضررين، دكتور اشتية لم يتضرر أحد سوى الشعب الفلسطيني الذي اعتاد العيش بقهر وظلم سواء من الاحتلال او من القيادة الفلسطينية التي لا تكترث بالمطلق بأبناء هذا الشعب من ما يعانيه يومياً من صعاب وقلق وعراقيل، يقول جون كينيث "يشترك جميع القادة العظماء بسمة واحدة ألا وهي:

الاستعداد لمواجهة القلق الذي يشعر به الشعب بالشكل المناسب. هذا هو جوهر مفهوم القيادة. "فهل القيادة االفلسطينية تشعر بقلق وقهر الشعب!وهل واجهت قلق الشعب من وباء كورونا بالشكل المناسب، نعم صحيح (خصمت من رواتب أفراد الشعب اللي ممكن يكون 2000 شيكل وزادت رواتب موظفي كبار الدولة اللي فوق 12000 شيكل).

القيادة الفلسطينية تستغفل الشعب الفلسطيني وتصدر هكذا قرارات في أوج أزمة الناس والضعف الاقتصادي، وتزيد من رواتب أناس معظمهم تم تعيينه بالواسطة والمحسوبية (عشان فلان وفلان ما يزعل)، لن نتحدث بالقانون، أساساً أين القانون وعلى من يطبق، لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات مجلس تشريعي، وحكومة تم تعيينها من دون أن تمنح الثقة من المجلس التشريعي، لا نريد أن نتحدث بالقانون.

نريد أن نتحدث باسم المبادئ العامة للقانون باسم العدالة والعدل والنزاهة، يقال" لا يمنع إنهيار السماء على الأرض سوى أعمدة خفية اسمها العدالة.. فإذا ما ضاع العدل انهار كل شيء" ، وحينها إذا تمزقت العدالة يصبح المواطن غريبا كما قال مصطفى أمين "قيمة الوطن أنك تجد فيه العدالة أكثر من أي مكان أخر. قيمة الوطن أنك تجد فيه الحب أكثر من أي مكان أخر، وعندما يخلو الوطن من الحماية و العدالة و الحب، يصبح المواطن غريبا".

القيادة الفلسطينية لا تكترث بحالة الاحتقان التي يمر بها الشعب الفلسطيني، بل تصدر قرارات للخصم من رواتبهم لمجابهة وباء كورونا وفي المقابل تزيد رواتب من لا يستحقون حتى رواتبهم الحالية،( ليس الجميع بالطبع، هناك من يستحق واخر لا)، على المستوى الفردي الناس أصبحت تخجل من أن تطلب ديناً لها على ذمة مواطن اخر وتقول كورونا (والله يعين الناس)، اما على المستوى الحكومي بكل جرأة يتم اصدار قرارات بقانون تثبت للعالم وكأنما نحن دولة غنية ولدينا الفائض من الاموال لدرجة زيادة رواتب وزراء ومن في رتبة وزير... الخ.

في الحقيقة أيضا استغرب كيف تخطوا القيادة الفلسطينية هذه الخطوة، إذ أنه في الوضع الطبيعي كثيرون يرفضون التبرع لفلسطين بسبب علمهم بالفساد المتفشي فيها، ألا تخشى السلطة من استياء الدول المانحة مثلاً، استياء رجال الأعمال، لن أقول استياء الشعب، فالشعب الفلسطيني لا أدري هل أشفق عليه أم أقول كما قال ونستون تشرشل" كل شعب ينال الحكومة التي يستحقها".

لا يوجد مجلس تشريعي صحيح، لكن أعتقد أن أبناء الشعب الفلسطيني وأنا من حقنا أن نناشد ونحتج باسم العدالة والضمير بوقف هذين القرارين، فهل يعقل أن يجيئا في أشد الأيام عسراً على فلسطين وشعبها؟!

"قد توجد أوقات نعجز فيها عن منع الظلم، لكن لا يجب وجود أوقات فيها نفشل عن الاحتجاج" ايلي ويسيل.