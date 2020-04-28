إيران: تسجيل 1112 اصابة و 71 وفاة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 71 وفاة جديدة، و1112 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع يومي تخطى الألف بعدما سجل 991 إصابة أمس، لأول مرة منذ 36 يوما.

وقالت الوزراة إنه تم تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 991 أمس الاثنين، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 92584 .

كما تم تسجيل 71 وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 96 وفاة أمس الاثنين، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5877، في وقت لفتت فيه وزارة الصحة إلى أن هناك 2983 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

وأكدت السلطات الصحية في طهران، ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 72439، مشيرة إلى أنها أجرت 442590 فحص تشخيص لفيروس كورونا "كوفيد-19" حتى اليوم في عموم البلاد.

المصدر: RT