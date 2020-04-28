27 منشأة صناعية تنتج الكمامات واللباس الواقي

رام الله- وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، أن 8 منشآت صناعية جديدة باشرت بإنتاج الكمامات واللباس الواقي بعد نجاح عيناتها في الفحص المخبري التي تجرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وذكرت الوزارة في بيانها، ان المجموع الاجمالي لعدد المنشات التي تنتج اصناف (اللباس الواقي، كمامات) بلغ 27 منشأة صناعية تعمل تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس لتلبية احتياج السوق الفلسطيني من هذه الأصناف التي تشهد اقبالاً عليها.

وتنفذ طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها جولات رقابية على المنشآت الصناعية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها والتدابير اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بما يضمن تأمين سلامة المنشات الاقتصاديه المختلفه وتوفير سبل الوقاية اللازمة للحفاظ على صحة العمال و المواطنين.