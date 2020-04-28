ناسا تطلق "تنبيها عالميا" من كويكبين يتجهان نحو الأرض في مايو

وطن: في ظل قائمة المشاكل المتزايدة للبشرية في عام 2020، أعطت وكالة ناسا "تنبيها" عالميا لا يتعلق بكويكب واحد فقط، بل بكويكبين من المحتمل أن يشكلا خطرا باتجاههما نحو الأرض الشهر المقبل.

ومع انتشار أخبار حول اقتراب كويكب 1998 OR2 من الأرض إلى مسافة 6.3 مليون كم في 29 أبريل، يمكن بالفعل التطلع إلى مراقبة كويكبين من فئة أبولو اللذين قد يشكلان خطرا محتملا في الأسابيع المقبلة.

وتشير التقديرات التي تستند إلى مقدار الضوء الذي يعكسه الكويكب الأول PHA) 2009 XO)، إلى أنه يأتي (على الأرجح) بحجم ملعب كرة قدم، ويتحرك بسرعة 45720 كم/ساعة.

ويدور الجسم الصخري حول الشمس كل 926 يوما، وهو من فئة أبولو للكويكبات التي تعبر مداراتها مدارات الأرض، وبالتالي تنبيه الخبراء المسؤولين عن الدفاع الكوكبي في وكالة ناسا، حول أمر يدعو للقلق باستمرار.

ولحسن الحظ، من المقرر أن يمر 2009 XO قرب كوكبنا على مسافة زهاء 3.3 مليون كم في 7 مايو – والتي ما تزال تعتبر "قريبة" وفقا لمعايير وكالة ناسا.

ومن المقرر أن تقوم صخرة الفضاء بعشرات التحركات بالقرب من الأرض في الـ 200 عام القادمة، أقربها سيحدث في 7 مايو 2096، عندما ستصل إلى مسافة 1.5 مليون كم من الأرض.

وسيتبع 2009 XO الكويكب 136795 (1997 BQ) بعد أسبوعين، وهو ما يعادل ضعف حجم برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

ويعد هذا العملاق كويكبا من فئة أبولو أيضا، ويدور حول الشمس كل 844 يوما. وعند تحركه بسرعة كبيرة نسبيا تبلغ 42048 كم/ساعة، من المتوقع أن يمر قرب الأرض في 21 مايو على مسافة 6.2 مليون كم.

المصدر: RT