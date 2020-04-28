تأجيل محاكمة شاب مقدسي والإفراج عن آخر

رام الله- وطن: أجلت محكمة الاحتلال في القدس، الثلاثاء، محاكمة شاب مقدسي، وأفرجت عن آخر.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال أجلت محاكمة الشاب محمد الشلبي ليوم الخميس المقبل، علمًا أنه اعتقل الأحد من منزله في القدس القديمة، وجرى التحقيق معه في زنازين "المسكوبية".

وفي السياق ذاته، أفرجت شرطة الاحتلال عن الشاب عصام سدر من سكان حي الثوري في بلدة سلوان، علمًا أنه اعتقل الخميس الماضي بحجة توزيع طرود غذائية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، وداهمت ملعب مدرسة سلوان بحي رأس العامود، وحذرت من إقامة صلاة التراويح فيه.