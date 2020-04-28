حكومة الاحتلال تصادق على عودة 80 ألف عامل من الضفة

وطن: صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على السماح بعودة 80 ألف عامل فلسطينيي من الضفة للعمل في الداخل المحتل بدءًا من الأحد المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن القرار اتخذ بعد التشاور مع الجهات المعنية، بعد أكثر من شهر على منعهم من الدخول في ظل إعلان حالة الطوارئ على ضوء تفشي فيروس كورونا.

وبينت الصحيفة أن التصاريح ستمنح للدخول لمرة واحدة طيلة شهر رمضان، ولن يسمح للعمال بالعودة إلى الضفة طوال هذه الفترة، وفي حال العودة فلن يُسمح لهم بالرجوع إلى أماكن عملهم، وذكرت أن المشغلين سيتكفلون بتوفير أماكن مبيت للعمال.

في حين سيتم فتح المناطق الصناعية الإستيطانية في الضفة الغربية المحتلة أمام العمال أيضًا.

وقالت الصحيفة إن 15 ألف عامل فلسطيني فقط يتواجدون فيالداخل المحتل حاليًا مقارنة بـ65 ألف عامل يتواجدون في الأحوال الإعتيادية، وإن قطاعات البناء والزراعة تشهد نقصًا كبيرًا في عدد العمال.