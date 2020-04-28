صحة الاحتلال: وفيات كورونا ترتفع لـ208 والإصابات 15589

رام الله - وطن: أعلنت صحة الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 208، بينما بلغت حصيلة الإصابات 15589 إصابة، مع انخفاض بعدد المرضى الموصولين لأجهزة التنفس الاصطناعي، حيث تماثل للشفاء من الفيروس 7375 شخصا.

وأظهرت المعطيات، استمرار التراجع المتواصل في انتشار الفيروس، وانخفاض عدد الإصابات التي وصفت بالخطيرة بنسبة 9.3% لتقف عند 117 إصابة خطيرة، كما لوحظ انخفاض بنسبة 2.08% بالإصابات الحرجة لتقف عند 94 إصابة للمرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الـ12 الأخيرة سجلت 34 إصابة بالفيروس فقط، وهي أقل إصابات تسجل منذ انتشار الفيروس في مطلع آذار/مارس الماضي، ليصل إجمالي الإصابات الطفيفة جدا إلى 7801 إصابة بانخفاض بحوالي 5.56%.