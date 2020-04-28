ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .