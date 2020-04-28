الاحتلال يشن حملة اعتقالات في البلدة القديمة بالقدس

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في البلدة القديمة بالقدس.

وأفاد شهود عيان، أن شرطة الاحتلال بمشاركة عناصر من المخابرات، اقتحموا عددًا من منازل المقدسيين في البلدة القديمة، وتم اعتقال ما لا يقل عن 6 شبان.

وأشارت مصادر محلية إلى أن 4 من المعتقلين هم من سكان حارة السعدية، وهم: محمد بسيسو وعبد الرحمن حجازي، ومحمد حزينة، يوسف حزينة.

وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات في ساعة مبكرة من فجر اليوم ومساء أمس، في حي عبيد بقرية العيسوية، بعد أن اقتحمتها قوات من شرطة الاحتلال.