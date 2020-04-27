اختفاء جنديين أميركيين في دير الزور شرق سوريا

وطن: أفادت قناة "الميادين" نقلا عن مصادر بأن جنديين أميركيين اختفيا أثناء تنقلهما بين حقلي العمر والتنك بريف دير الزور الشمالي الشرقي، بعد تعرّض الآلية التي كانا يستقلانها لهجوم مسلّح.

وذكر القناة نقلا عن مصادر موثوقة اليوم الإثنين، أنّ "عربة أميركية من نوع "هامر"، تعرضت لهجوم مسلّح مجهول على الطريق الواصل بين حقلي العمر والتنك، ما أدى إلى الحاق أضرار ماديّة كبيرة فيها".

و أوضحت أنّه "أثناء وصول تعزيزات أميركية لتفقد الآلية، لم يُعثر على أيّ أثر للجنديين اللذين كانا موجودان داخلها".

وأكدت أن "الرقيب بالبحرية الأميركية براندون، والجندي ميخائيل، كانا داخل الآلية التي كانت تعمل على الانتقال بين موقعين للتحالف في دير الزور".

كما رجحّت المصادر أن يكون الجنديان المفقودان قد "تعرضا للاختطاف من قبل المجموعة المهاجمة".

وتعتبر هذه الحادثة هي الثالثة التي تستهدف قوات أميركية في سوريا خلال هذا الشهر، بعد مقتل الجنرال الأميركي دونالد المسؤول عن الانزال الجويّ في حقل الجفرةـ خلال هجوم بقذائف "أر بي جي" بريف بلدة الصور يوم 5 نيسان/أبريل الجاري، وتعرض رتل أميركي لهجوم مسلح في قرية رويشد بريف دير الزور.

(الميادين)