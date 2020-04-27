انهيار جديد للخام الأمريكي مع تراجع سعر "برنت"

وطن: سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم الاثنين هبوطا حادا جديدا، بنحو 25%، مع تراجع سعر مزيج "برنت" للنفط القياسي الأوروبي حوالي 7%.

وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي جلسة التداول اليوم منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6%، عند 12.78 دولار للبرميل.

بينما سجلت عقود "برنت" عند التسوية 19.99 دولارا للبرميل، منخفضة 1.45 دولار أو 6.8%.

وعلى الرغم من استمرار تراجع النفط، إلا أن البورصات العالمية وخاصة الأمريكية شهدت اليوم ارتفاعا بعد خسائرها السابقة على خلفية الأمل بأن مزيدا من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تستعد لإعادة فتح اقتصاداتها.

المصدر: رويترز