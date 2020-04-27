مدير وخطيب "الأقصى" يحذران من اقتحامه من الاحتلال ومستوطنيه

وطن: حذّر مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقال: إنه إذا فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة للمستوطنين لمواصلة الاقتحامات، فسيتم فتح كل أبواب الأقصى، ولتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.

وفي تصريح سابق، حمّل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، سلطات الاحتلال الاسرائيلي تداعيات أي اقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، اذا ما جرت أي عمليات اقتحام من قبل المستوطنين، فسيُفتح الأقصى للمصلين بعشرات الآلاف.