وفاة الفلسطينيين عبد الفتاح عبد ربه ولطيفة عون في أمريكا بكورونا يرفع وفيات الجاليات الفلسطينية حول العالم الى 57

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، الليلة، بوفاة مواطنين فلسطينيين في ولاية متشيغن الأمريكية، بسبب فيروس كورنا، هما: عبد الفتاح احمد عبد ربه (62عاما)، ولطيفه عون (81 عاما)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة الى 40 حالة.

وكانت وزارة الخارجية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية منذ أمس.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم (600)، عبر سفارات دولة فلسطين المعنية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة.

وذكرت "الخارجية" أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا في عديد دول العالم بلغت حتى اللحظة 1097 إصابة، فيما سجلت 58 حالة وفاة بوفاة المواطنين في ولاية متشيغن الليلة.