مليون مصاب بكورونا في العالم كل 12 يوماً

وطن: تجاوز عدد الإصابات بفيروس كوفيد19، في مختلف أنحاء العالم، الاثنين، حاجز الثلاثة ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء أكثر من 206 آلاف.

وبالنظر إلى تاريخ وصول عدد الإصابات لمليوني مريض وهو منتصف أبريل الحالي 15/04 وأيضا وصول حاجز المليون بداية أبريل 2/04 أي أن كل 12 يوما تقريبا فقط يزداد عدد الإصابات بمقدار مليون.

روسيا تتجاوز الصين بعدد الإصابات ولكن..

سجلت روسيا اليوم الاثنين، 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 87147 وهو ما يزيد عن عدد الإصابات المسجلة في الصين.

لكن ما يلفت النظر في الإحصائية الروسية هو أن عدد الوفيات أقل بـ6 مرات من الصين بـ729 وفاة.

كما يفسر عدد الإصابات المرتفع هو إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار لتحديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث تعد روسيا أكثر بلدان العالم بعد الولايات المتحدة بعدد الفحوصات.

إجراءات رفع الحظر وتحذيرات

تتجه بعض دول العالم نحو تخفيف قيود وتدابير الإغلاق، على الرغم من مخاوف بشأن ظهور موجات تفش ثانية لوباء كوفيد-19.

وحتى الآن، تعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول بالنسبة للإصابات والوفيات، حيث يقترب عدد الإصابات فيها من مليون إصابة، كما أنها أكثر الدول من حيث عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، حيث وصل العدد إلى 55,439 وفاة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وتأتي إسبانيا ثانية حيث سجلت 230 ألف إصابة مؤكدة، إلى جانب 23 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا، وسجلت قرابة 200 ألف إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات فيها 26 ألف حالة.

وتأتي بعدهم فرنسا 162 ألفا وألمانيا 157 ألفا وبريطانيا 154 ألف وتركيا 110 آلاف وإيران 90 ألفا من حيث عدد الإصابات.



كورونا عربيا!

وصل عدد المصابين في البلدان العربية نحو 60 ألف إصابة ونحو 1300 وفاة.

وتتصدر السعودية أعداد المصابين عربيا بـ16299 مصابا، توفي منهم 136، وتعافى 2215، تليها قطر التي أحصت 9358 إصابة، من بينهم 10 وفيات، وتعافي 929، ثم الإمارات التي سجّلت 9281 مصاباً، توفي منهم 64، وتعافى 1760 حتى الآن، ثم مصر 4092 مصاباً، ووفاة 294.

وتتصدر الجزائر قائمة الوفيات بـ415 مقابل 3219 إصابة.

المصدر: RT