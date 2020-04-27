اشتية: 110 قضايا مرفوعة ضد السلطة في محاكم الاحتلال وهي أخطر من الاقتطاعات الأخيرة

رام الله- وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الأخطر من الاقتطاعات الأخيرة التي قام بها الاحتلال قبل يومين هو أن هناك 110 قضايا مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية في محاكم الاحتلال.

وقال اشتية تعليقا على قرار الاحتلال باقتطاع 450 مليون شيقل من أموال المقاصة، إن هذه ليست أول مرة تقوم فيها "اسرائيل" بخرق الاتفاقات ، فهي تخرق الاتفاقيات الامنية والسياسية والمالية والاعتراف المبتادل، وبخصوص الشق المالي فقد خرقته "اسرائيل" العام الماضي باقتطاعها 670 مليون شيقل من اموال الشهداء والاسرى، وطلبنا تدخلا دوليا لكن لا تزال متعنتة وتقوم بالخصومات.

وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الاجراء الجديد بخصم 450 مليون شيقل من أموال المقاصة، هو قرار محكمة تستطيع الحكومة الاسرائيلية رفضه ان ارادت ، لكن من الواضح انها لا تريد وقفه. مؤكداً أن الخطورة الأكبر بأن هناك 110 قضايا اخرى مرفوعة على السلطة في المحاكم الاسرائيلية.

وأكد أن اقتطاع الاحتلال 450 مليون شيقل من أموال السلطة، يضيف الى عجز موازنتها عجزا جديدا بمقدار الاموال المذكورة، وهذا يعني ان "اسرائيل" تقتطع سنويا ما مجموعه مليار و130 مليون، وهو سرقة لمقدراتنا ويجعلنا في موقف مالي صعب جدا.

وقال اشتية: نرفض ذلك وسنتقدم الى المحاكم الدولية ضد الاجراء ونطالب بوقف كل هذه الاجراءات من الطرف الاسرائيلي.