الاحتلال يقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري ويهدده بالاعتقال

رام الله- وطن: اقتحمت مخابرات الاحتلال وعناصر من الشرطة منزل الشيخ عكرمة صبري (81 عاما ) رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى ظهر اليوم الاثنين بهدف تهديده بالاعتقال نتيجة تصريحاته الأخيرة عن المسجد الأقصى .

جاء ذلك بعد تصريحات للشيخ صبري عن فتح المسجد الأقصى أمام المصلين في حال فتحته شرطة الاحتلال أمام المستوطنين لاقتحامه.

وكانت جماعات "الهيكل" طالبت خلال اليومين الماضيين بفتح "الأقصى"، وحثت أنصارها للاحتشاد لاقتحامه بالآلاف في أول يوم تفتحه شرطة الاحتلال.

يشار ان الشيخ صبري مبعد عن المسجد الأقصى لمدة اربعة اشهر، بسبب تصريحاته الإعلامية والدعوة إلى الرباط في المسجد الأقصى.