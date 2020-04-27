جنين: الشرطة تغلق 100 محل تجاري لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

رام الله- وطن: أغلقت الشرطة في محافظة جنين، اليوم الاثنين، 100 محل تجاري لعدم الالتزام بحالة الطوارئ المعلنة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دورياتها نظمت جولات تفقدية في جنين وقراها، شملت قاعات الأفراح والصالات الرياضية، ومحال الحلويات، والمقاهي والتجمعات الشبابية، والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة.

وأضافت ان الجولة جاءت للتأكد من ضمان الالتزام بحالة الطوارئ، التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، حيث أغلقت 100 محل تجاري، لعدم التزامها بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.