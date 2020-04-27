الأونروا تقرر تقديم مساعدات مالية للاجئين من غزة في مخيم جرش بالأردن

وطن: قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأردن توزيع مساعدة نقدية لمرة واحدة لدعم لاجئي فلسطين من أبناء غزة القاطنين في مخيم جرش للتخفيف من المعاناة الناجمة عن فقدان سبل العيش والاعباء الاقتصادية التي خلفتها جائحة فايروس كورونا.

وسوف يتلقى حوالي 20500 شخص، وفق بيان للأونروا اليوم الإثنين، مساعدة نقدية لمرة واحدة بقيمة 50 دينار أردني لكل فرد من أفراد الأسرة المسجلين في الأونروا ضمن المعايير التالية: الأسر التي ترأسها أنثى، الأسر التي يرأسها كبير بالسن (60 سنة فما فوق)، الأسر التي يرأسها أشخاص ذوي الإعاقة، الأسر التي لديها أطفال بعمر 5 سنوات فما دون. وسيتم توزيع المساعدات خلال شهر رمضان ابتداءً من 27 أبريل إلى 20 مايو 2020.

وحرصت الوكالة على التعاون مع دائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات المخيم لضمان التوزيع الآمن والمنظم لهذه المساعدات على العوائل المستحقة في مخيم جرش.

ودعت الوكالة في بيانها، الذين يعتقدون أنهم مؤهلون للحصول على المساعدة ولم يتم دعوتهم لتلقيها، تقديم طلب استئناف على الرابط التالي: (اضغط هنا ) من الفترة ما بين 7 إلى 12 مايو 2020. وأكدت أنه لن يتم النظر في اي طلب استئناف يتم تقديمه بعد هذا التاريخ.

وبجدر بالذكر بان مجموعة من المتطوعين سيقومون بإيصال بطاقة مع رقم تسلسلي خاص بكل شخص الى منزله وسيتم التواصل معهم لتحديد اليوم والوقت المحددين لاستلام المساعدات المالية.