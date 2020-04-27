"الخارجية": 1097 إصابة بفايروس كورونا و56 حالة وفاة بين صفوف جالياتنا

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا في صفوف الجالية منذ أمس.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم (600)، عبر سفارات دولة فلسطين المعنية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة.

وذكرت أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا في عديد دول العالم بلغت حتى اللحظة 1097 إصابة، فيما سجلت 56 حالة وفاة.

ماليزيا توعز لسفارتها بالأردن بشأن ترتيب ارسال مساعدات طبية لدولة فلسطين

أكدت الوزارة، أن وزارة الخارجية الماليزية أوعزت لسفارتها في المملكة الأردنية الهاشمية، بشأن الترتيب اللوجيستي للمساعدات الطبية التي سيتم إرسالها الى دولة فلسطين، لسد احتياجاتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت إن سفارة فلسطين لدى ماليزيا، كانت قد أرسلت طلبا في آذار الماضي، إلى الخارجية الماليزية، للمساعدة في تقديم بعض الأدوات المخبرية لإجراء الفحوصات اللازمة في دولة فلسطين، والمكونة من مليون قطعة من قناع الوجهة، و500 قطعة من دروع الوجه، و500 ألف قطعة من القفازات المطاطية، في إطار حشد الدعم الطبي والمالي لفلسطين لمواجهة "كورونا".

تشيلي: لا إصابات جديدة

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي انها تتابع أوضاع الجالية باستمرار وتتواصل معها، مشيرة إلى أنه تم شفاء المصابة من الجالية ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.

وأفادت بإنجاز توقيع اتفاقية المساعدة التي قدمتها الجالية بمبلغ نصف مليون دولار لمؤسسة التعاون، التي ستخصصها لوزارة الصحة الفلسطينية.

تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في النرويج

تتابع بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج وعبر لجنة الطوارئ أوضاع الجالية وتتواصل معها، مؤكدة تسجيل إصابتين جديدتين في صفوفها في مدينة بيرغن في الغرب النرويجي، إحداها في العناية المشددة والأخرى مستقرة وفي الحجر المنزلي، وقد تواصلت السفيرة مع ذوي المصابين للاطمئنان عليهم وللوقوف على احتياجاتهم.

سفارتنا لدى قطر: شفاء ثلاث حالات من الفيروس

تواصل لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى قطر شؤون الجالية للاطمئنان على صحتها والوقوف عند احتياجاتها، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوفها، وخروج ثلاث حالات من الحجر الطبي بعد تعافيها، كما تتابع السفارة أوضاع العالقين، وتقدم لهم اية مساعدة يطلبونها وفق امكانياتها.

هولندا: شفاء ثلاث حالات من عائلة واحدة

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى هولندا أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، وتتواصل باستمرار معهم للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد شفاء ثلاث حالات من عائلة واحدة وعودتها الى حياتها الطبيعية، وهي عائلة الفلسطيني الذي توفي قبل ثلاثة أسابيع في هولندا بسبب الفيروس.

سفارتنا في عُمان: 34 مواطنا وطالبا يرغبون في العودة للوطن

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على سلامتهم والوقوف عند احتياجاتهم، وتنشط السفارة في جمع التبرعات من القطاع الخاص والافراد والشركات ورجال الاعمال، ونفذت حملة تبرعات موثقة جمعت نحو (27540) دولارا.

وأفادت بوجود 34 مواطنا وطالبا يرغبون في العودة الى ارض الوطن، وتتابع بعض احتياجاتهم الطارئة ريثما يتمكنوا من العودة.

السعودية: نقل 4 متدربين الى جدة بعد إتمام دورتهم

أشرفت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، والقنصلية العامة في جدة، على نقل 4 متدربين الى جدة بعد إتمام دورتهم بعد الحصول على الموافقة الرسمية في ظل منع التجول والتنقل بين مدن المملكة، وهم بخير وصحة جيدة، وتم تأمين السكن والاحتياجات الأساسية لهم، وتغطية احتياجاتهم المالية مع جهة الاختصاص.

سفارتنا لدى سريلانكا تتابع أحد المواطنين مصاب بالسرطان

قالت سفارة دولة فلسطين لدى سيرلانكا، إنها تتابع الوضع الصحي لاحد المواطنين الفلسطينيين الموجود في أحد سجون البلاد، حيث تبين إصابته بالسرطان، وتوصلت الى تفاهم مع دائرة الهجرة بأن يتم نقله الى مستشفى خاص في كولومبو.

كما تتابع السفارة مع الجهات الفلسطينية المختصة إمكانية توفير التغطية المالية لتكاليف مكوثه في المستشفى وعلاجه.

الجزائر: إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انها على تواصل مستمر مع مندوبي السفارة في كافة الولايات والجالية والطلبة والوحدات الطلابية والاتحاد العام لطلبة فلسطين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم للوقوف عند احتياجاتهم.

وأفادت بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية في ولاية البليدة، وقام السفير بالاتصال بعائلتها للاطمئنان على صحتها، وحالتها مستقرة وهي بالحجر المنزلي تتلقى العلاج.

وأوضحت أنها تتابع أيضا أوضاع العالقين من المواطنين والطلبة، وهي بانتظار اخر المستجدات في هذا الموضوع.

