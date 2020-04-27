الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي فجر اليوم

وطن: تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان شنه جيش الاحتلال من فوق الأجواء اللبنانية، واسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين.

وقال سكان يعيشون في ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن دوي انفجارين قويين سمعا في ريف دمشق الجنوبي الغربي عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، ثم تبعهما إطلاق صواريخ من الدفاعات الجوية السورية في محيط العاصمة دمشق.

وفي وقت لاحق اعلنت وكالة سانا استشهاد 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بينهم طفل جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق.