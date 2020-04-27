6 اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مخيم الفوار

وطن: اصيب 6 مواطنين على الاقل، منتصف ليلة الأحد الاثنين، بالغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 6 اصابات بالغاز المدمع، وتم نقلها الى مستشفى يطا الحكومي.

وقال شهود عيان من مخيم الفوار، أن المواجهات تركزت بالقرب من مقبرة المخيم شرقا، بالقرب من أحد حواجز لجنة الطوارئ، واندلعت عقب ممارسات استفزازية واعتداءات قام بها جنود الاحتلال ضد المواطنين بالمنطقة، وتخللها اطلاق الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز.