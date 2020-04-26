آلاف "الإسرائيليين" يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو-غانتس

وطن: تظاهر آلاف "الإسرائيليين" في شوارع "تل أبيب"، مساء الأحد، معبرين عن رفضهم لحكومة "الوحدة" التي شكلها كل من بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس.

وخلال التظاهرة، رفع المتظاهرون، بحسب ما نقلته فرانس برس، شعارات ضد "الفساد" ودعما لـ"حماية الديمقراطية". كما هتفوا بعبارة "الشعب ضد الحكومة". واعتبروا أنها مناورة من نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال والإخلال بالأمانة.

وانتقد المتظاهرون غانتس لفشله في منع نتنياهو من الحصول على النفوذ على النظام القضائي الذي يحاكمه بتهم الفساد.

وندد المتظاهرون الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، بالاتفاق بين الرجلين، واعتبروه مناورة من نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. وهتفوا ضد "الفساد" ودعما لـ"حماية الديمقراطية" التي يهددها نتنياهو. كما رفعوا لافتات كتب عليها "الشعب ضد الحكومة".

وكان نتنياهو، وغانتس، قد وقعا الاثنين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ بعد تصريف حكومة نتانياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخللتها ثلاثة انتخابات تشريعية.

ومن المتوقع أن يتولى نتنياهو المتّهم بقضايا فساد والذي أرجئت محاكمته بسبب أزمة كوفيد-19، رئاسة الوزراء خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من عهد الحكومة، لتنتقل بعدها رئاسة الحكومة إلى غانتس خلال الأشهر الـ18 المتبقية.