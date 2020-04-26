إغلاق معابر الضفة وغزة "الثلاثاء والأربعاء" وحاجز "بيت حانون" مفتوح فقط للحالات الإنسانية

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، عن إغلاق المعابر بشكل جزئي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت، إنّ المعابر التجارية ستعمل على نقل البضائع يوم الثلاثاء حتى الساعة 1 ظهراً في الضفة والقدس، وتستأنف عملها الخميس، وفقًا لساعات العمل الروتينية.

وأوضحت، أنّ معابر المسافرين ستعمل كما هو عملها دون تغيير وهي "برطعة، النبي إلياس، نعلين، قلنديا والزيتون" وفقًا لساعات العمل. أما باقي المعابر سيتم إغلاقها.

وأكدت، أنّه سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يستأنف العمل بهم الخميس كالمعتاد.

وأشارت، إلى أنّ معبر "إيرز- بيت حانون"، سيعمل معبر إيرز يومي الثلاثاء والأربعاء للحالات الإنسانية فقط.