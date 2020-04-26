الاحتلال يحول الأسير محمد الزغير للاعتقال الإداري

وطن: حولت سلطات الاحتلال الاثنين الاسير محمد الزغير المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان وعضو اللجنة التنسيقية في التجمع للاعتقال الاداري لمدة 4 شهور.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الزغير في 18 من الشهر الجاري بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، علماً بأنه أسير محرر تم اعتقاله عدة مرات وقضى في سجون الاحتلال أكثر من 3 سنوات.

ويعتبر الزغير من المدافعين عن حقوق الانسان حيث ساهم بشكل كبير بقيادة الحراك العمالي في جنوب الضفة الغربية والذي نجح بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.