مصطفى البرغوثي: استيلاء الاحتلال على 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين قرصنة وبلطجة لصوصية

وطن: وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية قرار محاكم الاحتلال احتجاز 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين التي دفعوها ضرائب من عرق جبينهم بأنه قرصنة و بلطجة لصوصية مفضوحة.

وأضاف أن هذا القرار يضاف الى بلطجة احتجاز ملايين سابقة من أموال الفلسطينيين كعقاب على دفع مخصصات الأسرى و عائلات الشهداء.

وقال البرغوثي أن هذه القرارات التي يصممها نتنياهو وبنيت تستهدف كسر الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن ولمشاريع الضم والتهويد الإسرائيلية و قد آن أوان التصدي الحازم و الموحد لها وللاحتلال العنصري الذي لا يقيم وزنا لأي اتفاقات أو قوانين دولية.