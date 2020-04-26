22 اخطارا بالهدم ووقف البناء في بلدة قراوة بني حسان

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، 22 منازلا ومنشآت زراعية بالهدم ووقف البناء، في المناطق الشمالية والشرقية لبلدة قراو بني حسان غرب سلفيت، والمعروفة باسم (الرأس وقطان الطويل وخلة القرن والهباير).

واستنكر محافظ سلفيت عبدالله كميل، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء المحافظة، مؤكدا أن الاحتلال يستغل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في مواجهة أزمة كورونا، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية على حساب مقدرات الاهالي.

وأوضح أنه سيتم التحرك بالوسائل القانونية ومن خلال جهات الاختصاص لصد محاولات الاحتلال التهويدية، داعيا المواطنين للتمسك بأرضهم وممتلكاتهم وعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال.