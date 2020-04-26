مختصون عرب يبحثون سبل تجاوز آثار "كورونا" على التعليم.. والضغوط النفسية على المعلمين في ظل هذه الأزمة

رام الله- نظمت المعلمة حنان الحروب، ندوة عبر الانترنت، ضمن سلسلة ندوات لبحث آثار جائحة كورونا على التعليم، بمشاركة مختصون تربويون من دول عربية مختلفة، واستضافت في هذه الندوة الدكتورة فتحية نصرو، مستشارة وزير التربية والتعليم، ودكتور سعيد عساف مدير عام مؤسسة "أمديست" من فلسطين ، ودكتور علي المطري رئيس قسم تقنيات التعليم في دائرة تنمية الموارد البشرية في سلطنة عمان.

وأدارت الحوارات مع الضيوف كلا من سحر فياض من الأردن، وهبة بلوط من لبنان، وسعاد بالقايد من المغرب، وجميعهن من ضمن أفضل 50 معلم في العالم.

استهلت الحروب كلمتها بالقول: أن المعلمين رسموا صورة رائعة للانتماء والعطاء رغم قلة الامكانات.

وشددت على وجوب الاصغاء للمعلمين، والأخذ بأرائهم من قبل واضعي السياسات التربوية لوجودهم في الميدان، ومعرفتهم الدقيقة باحتياجات طلابهم.

ودعت إلى التنبه للجوانب النفسية التي يتعرض لها المعلم والطالب، وايجاد الحلول لها وعدم الانتظار لما بعد جائحة كورونا.

وتحدثت دكتورة نصرو عن النواحي النفسية التي يتعرض لها المعلم والطالب و ولي الامر مؤكدة الى ان المعلم كونه معلم وأب و أم و مواطن يتأثر بعوامل الخوف والغضب والحب، والى أن إجتماع ثلاثة أطراف يعانون من الغضب والخوف " خوف من ان يفقدوا احبائهم ، خوف من أن يفقدوا أصدقائهم الاطفال ،خوف من أن يفقدوا أمهاتهم وأبائهم" وكل ذلك يمكن معالجته بأن يكون لديهم مساحة نفسية تسمح بالتعامل مع بعض في طرق تعتمد على الابتكار وليس الاعتماد في كل شي على آلية" نكتب ونقرأ".

واختتمت د. نصرو بالدعوة الى ضرورة إنعاش روح المحبة والامل لان الخوف يقلل من القدرة على التفكير الايجابي " عبروا عن الحب بكل الطرق".

أما دكتور سعيد فقد اشاد بالجهود المبذولة من المعلمين وقال ان المعلمين ومنذ اليوم الاول لم يتعاملوا مع الازمة على أنها عطلة بل تحملوا مسؤولياتهم كاملة.

وأكد على أن المعلمين عندما حصلوا على فسحة من الحرية والثقة أبدعوا، وان التعليم عن بعد في ظل هذه الظروف والامكانيات لا يحقق العدالة ما بين الطلبة لاختلاف ظروفهم وامكانياتهم وعلى الانظمة التربوية تحقيق هذه العدالة.

مشيرا الى أنه لوحظ تغيير في العلاقة ما بين المعلم والطالب الى جانب تنوع في طرق التدريس.

ورأى د.عساف انه لا يمكن إيجاد حل واحد يشمل الجميع فلكل فئة خصوصيتها والمعلم الاقدر على معرفة إحتياجات طلابه، وأكد أنه على الانظمة التعليمية أن تعطي للمعلمين الثقة الكاملة وكل معلم يختار الطرق المناسبة لطلابه دون وضع قيود او خطة واحدة تشمل الجميع...

فيما قال د. المطري أن الكورونا إستنهضت الهمم الى جانب انها ساهمت في تعزيز مكانة المعلمين".

مشيراً إلى أن سلطنة عمان واجهت الجائحة كما سائر دول العالم، مضيفا "ما حصل كان بمثابة إختبار للأنظمة، وان التجربة العمانية جاءت مواكبة لتجارب الكثير من الدول، ولم تكن بمعزل عن الدول الاخرى، حيث أطلقت منصة تعليمية رقمية قائمة على محور رئيس هو المعلمين،حيث دعمت المنصة 360 تطبيقا مع ادلة استرشادية لاستخدام المنصة".

وأشار إلى أن النظام التربوي سعى الى تطوير مهارات وقدرات المعلمين على صعيد طرق التدريس المستخدمة في التعلم عن بعد، بالتالي خضع المعلمين للكثير من الدورات التدريبية التي تعزز المرحلة الحالية، ومرحلة ما بعد كورونا، بينما تبنت وزارة التربية العمانية تجارب سابقة للمعلمين وكانت داعمة ومؤازرة لهم.

وفي نهاية الندوة التي تُعد الثانية ضمن سلسلة الندوات التي درجت الحروب على عقدها عن بعد، فتح باب النقاش ووجهت أسئلة للمتحدثين الذين اكدوا على أن ما خلصت اليه هذه الندوة من نتائج ستصب بأتجاه خدمة التعليم عن بعد والمسيرة التعليمية بشكل عام سواء في حالات الطواريء أم في التعليم الوجاهي .كما شدد الحضور على ضرورة إستمرار عقد هذه الندوات ،وأن يتم اطلاع راسمي السياسات على التوصيات ..