وزارة الاقتصاد تغلق محل قطايف لمخالفته السلامة الصحية وتحيل مخالفين للنيابة العامة

وطن: أحالت وزارة الاقتصاد، الأحد، ثلاثة مخالفين لعدم اشهارهم الاسعار على السلع التجارية المعروضة في محالهم التجارية، وأغلقت محل قطايف لمخالفته السلامة الصحية في مدينة بيت لحم.

كما أتلفت وضبطت طواقم وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، ما يقارب خمسة اطنان مواد غذائية وكيماوية تالفة جاء ذلك خلال تنفيذها 27 جولة رقابية على المحلات التجارية في المحافظات، شملت 196 محل تجاري ومتابعة سبعة شكاوى وردت من قبل المواطنين.