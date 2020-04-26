هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تسليم جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي لذويه مساء اليوم.

ولفتت الهيئة إلى أنه قد جرى تشريح جثمان الشهيد البرغوثي في معهد الطب العدلي (أبو كبير) ظهر اليوم بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي ومحامي الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الأسير البرغوثي، كان قد استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من إبريل الجاري، إثر سقوطه في حمام غرفته في قسم 25 بسجن النقب، حيث به يرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 223 شهيدا منذ العام 1967م.