نادي الأسير: أكثر من 50 يوماً على عزل الأسيرين عمر خرواط وحاتم القواسمة

وطن: تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل أسيرين من الهيئة التنظيمية لحركة فتح في سجن "ريمون"، وذلك منذ أكثر من (50) يوماً، وهما الأسيران عمر خرواط، وحاتم القواسمة وكلاهما من محافظة الخليل.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير خرواط والمحكوم بالسّجن المؤبد لأربع مرات والمعتقل منذ عام 2002، يقبع في عزل سجن "مجدو"، والأسير حاتم القواسمة والمحكوم كذلك بالسّجن لأربع مؤبدات والمعتقل منذ عام 2003، يقبع في عزل سجن "جلبوع".

ولفت نادي الأسير إلى أن ما يزيد من معاناة الأسرى المعزولين في هذه الفترة ومع انتشار الوباء، هو توقف زيارات المحامين التي تُشكل بالنسبة لهم الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي، حيث تحتجزهم إدارة السجون في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وتضعهم في مستوى مضاعف من العزل.

يُشار إلى أن إدارة السجون صعّدت منذ مطلع العام الجاري، من عمليات العزل واستهدفت عدداً من الأسرى في الهيئات التنظيمية، كما وتعرض عدداً منهم للتحقيق.